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DT de Alianza Atlético dio tremendos calificativos sobre el 'verdugo' de Universitario: "Tiene unas..."

Federico Urciuoli se rindió ante Valentín Robaldo, el autor de los goles con los que Alianza Atlético venció a Universitario en el Monumental.

Gary Huaman
Federico Urciuoli habló en conferencia de prensa sobre el triunfo ante Universitario.
Federico Urciuoli habló en conferencia de prensa sobre el triunfo ante Universitario. | Foto: composición Líbero/Liga 1
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Alianza Atlético dio el gran golpe de la fecha y venció a Universitario de Deportes por 2-1 con un doblete de Valentín Robaldo. Tras el final del encuentro, el entrenador del conjunto piurano, Federico Urciuoli, se rindió en elogios hacia su dirigido de 25 años y aseguró que tiene unas cualidades bastante interesantes.

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Declaraciones del DT de Alianza Atlético de Sullana

"Nosotros entendemos que es un proceso, que venimos trabajando, que tuvimos un fixture complicado al inicio y tuvimos un partido de mucha importancia ante Garcilaso para meternos a Sudamericana, logramos clasificar y tenemos que estar a la altura de competir dos torneos y para estar a la altura de hacerlo, tenemos que hacer la rotación, tenemos que hacer la recuperación adecuada, somos un plantel corto, joven, humilde y nos estamos adaptando”, empezó declarando el argentino sobre su plantel.

Tras ser consultado sobre el autor de los dos goles ante Universitario, Urciuoli se deshizo en elogios y habló maravillas de su dirigido e incluso resaltó que lo está acompañando para que pueda seguir mostrando todo el potencial que tiene.

"Las condiciones de Valentín Robaldo son… Tiene unas cualidades muy interesantes, es zurdo, alto, potente, lo tengo que acompañar, ayudar para que todo eso que se vio hoy y se vio en otros partidos sea más constante y más continuo para que vean lo gran jugador que es”, explicó.

Finalmente, se refirió al partido que enfrentará ante Macará la semana que viene por la Copa Sudamericana y resaltó que el triunfo ante Universitario los motiva para hacer las cosas bien en el plano internacional.

"Muchísimo, es muy importante para nosotros. Estamos en una zona incómoda en la tabla de posiciones, que no reflejaba lo bueno que hacíamos en el campo. Ganar nos motiva, nos hace creer que hacemos las cosas bien y empezar a soltarnos en esta clase de escenarios con estos rivales (...) Bueno, ojalá estén todos a disposición porque hoy hicieron un esfuerzo tremendo, no es fácil ganar acá. En los últimos minutos vi jugadores cansados y la 'U' venía con todo su potencial. Me llenó de orgullo", finalizó.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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