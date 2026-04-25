Fichajes Liga Peruana de Vóley: renovaciones, fichajes y salidas de Universitario y Regatas

Revisa los últimos movimientos en el mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley. Los equipos ya se empiezan a mover para reforzar sus plantillas.

    Jesús Yupanqui
    Fichajes y rumores de los equipos de la Liga Peruana de Vóley. | FOTO: Composición Líbero
    La temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley está a un paso de cerrar su telón. Solo resta la final entre Alianza Lima y San Martín para conocer cómo quedará el podio. Sin embargo, los equipos ya se están moviendo en el mercado de pases.

    Alianza Lima y San Martín se enfrentan en la final de vuelta este domingo 26 de abril

    PUEDES VER: Alianza Lima vs San Martín EN VIVO: hora y canal para ver la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley

    Regatas Lima: bajas, rumores, fichajes y renovaciones

    Bajas

    • Petra Schwartzman
    • Darlevis Mosquera
    • Katherine Ramírez
    • Shanaiya Aymé
    • Bárbara Frangella

    Renovaciones

    • Katheryn Ryan

    Rumores:

    • Simone Scherer (fichaje)

    Circolo Sportivo Italiano: bajas, rumores, fichajes y renovaciones

    Bajas

    • Astrid Ruiz

    San Martín: rumores, bajas, fichajes y renovaciones

    Rumores

    • Entrenador Marco Blanco (fichaje)
    • Fernanda Tomé (salida)
    • Adeola Owokoniran (salida)
    • Simone Scherer (salida)
    • Catherine Flood (fichaje)

    Universitario: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

    Rumores

    • María Paula Rodríguez (salida)
    • Angélica Malinverno (salida)
    • Fátima Villafuerte (salida)
    • Laura Grajales (fichaje)

    Renovaciones

    • Francisco Hervás (DT)

    Alianza Lima: fichajes, bajas, rumores y salidas

    Rumores

    • Cristina Cuba (fichajes)

    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

    1. ¡Histórico! Universitario ganó a Géminis y se quedó con el tercer puesto de la Liga Peruana de Vóley

    2. Tras quedar en el tercer puesto: ¿Universitario jugará el Sudamericano de Clubes de Vóley 2027?

    Notas Recomendadas

