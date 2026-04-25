Fichajes Liga Peruana de Vóley: renovaciones, fichajes y salidas de Universitario y Regatas
Revisa los últimos movimientos en el mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley. Los equipos ya se empiezan a mover para reforzar sus plantillas.
La temporada 2025-26 de la Liga Peruana de Vóley está a un paso de cerrar su telón. Solo resta la final entre Alianza Lima y San Martín para conocer cómo quedará el podio. Sin embargo, los equipos ya se están moviendo en el mercado de pases.
Regatas Lima: bajas, rumores, fichajes y renovaciones
Bajas
- Petra Schwartzman
- Darlevis Mosquera
- Katherine Ramírez
- Shanaiya Aymé
- Bárbara Frangella
Renovaciones
- Katheryn Ryan
Rumores:
- Simone Scherer (fichaje)
Circolo Sportivo Italiano: bajas, rumores, fichajes y renovaciones
Bajas
- Astrid Ruiz
San Martín: rumores, bajas, fichajes y renovaciones
Rumores
- Entrenador Marco Blanco (fichaje)
- Fernanda Tomé (salida)
- Adeola Owokoniran (salida)
- Simone Scherer (salida)
- Catherine Flood (fichaje)
Universitario: rumores, fichajes, salidas y renovaciones
Rumores
- María Paula Rodríguez (salida)
- Angélica Malinverno (salida)
- Fátima Villafuerte (salida)
- Laura Grajales (fichaje)
Renovaciones
- Francisco Hervás (DT)
Alianza Lima: fichajes, bajas, rumores y salidas
Rumores
- Cristina Cuba (fichajes)
