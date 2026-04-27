¿Se burló? Alianza Atlético dejó picante mensaje tras vencer a Universitario: "Nazario..."

Contra todo pronóstico, Alianza Atlético dio el golpe en el Estadio Monumental y se impuso por 2-1 a Universitario de Deportes. La gran figura fue Valentín Robaldo, quien marcó los dos tantos del ‘Vendaval’, que le dedicó una publicación en sus canales oficiales que ha generado polémica. ¿Qué pasó tras este cotejo por Liga 1?

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El elenco norteño hizo un post calificando a su goleador como ‘Robaldo Nazario’, esto comparándolo con el brasileño Ronaldo y hasta realizó un montaje colocándole el peinado que lució el artillero durante el Mundial Corea-Japón 2002.

“Robaldo Nazario. Doblete y figura en el Monumental. El '9' del Vendaval apareció cuando más se necesitaba”, fue el mensaje que dejó Alianza Atlético de Sullana a través de sus redes sociales oficiales. ¿Cuál es la polémica?

Valentín Robaldo fue comparado con Alianza Atlético

Recordemos que a fines de la temporada 2025 y gracias a su espectacular producción goleadora, los jugadores de la ‘U’ habían bautizado a Alex Valera como ‘Nazario Valera’, por lo que este post pudo haberse tomado con una especie de burla hacia el también ‘9’ de la selección peruana.

La ‘U’ quedó fuera del Torneo Apertura tras esta revés jugando en casa y apunta todas sus balas al Clausura para obtener el tetracampeonato. Además, espera vencer a Nacional, este miércoles 29 de abril, por Copa Libertadores.

Alex Valera y sus números en 2026 con Universitario

Alex Valera ha disputado catorce partidos, entre Liga 1 y Copa Libertadores, durante la temporada 2026. Marcó siete goles y ha registrado una asistencia. Todos los tantos fueron por el campeonato local.