- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Grau vs Alianza Lima
- Universitario vs Alianza Atlético
- Alianza Lima vs U. San Martín
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
¿Se burló? Alianza Atlético dejó picante mensaje tras vencer a Universitario: "Nazario..."
¿Dirigida a Universitario o para Alex Valera? Alianza Atlético encendió las redes sociales con una publicación luego de su triunfo en el Monumental.
Contra todo pronóstico, Alianza Atlético dio el golpe en el Estadio Monumental y se impuso por 2-1 a Universitario de Deportes. La gran figura fue Valentín Robaldo, quien marcó los dos tantos del ‘Vendaval’, que le dedicó una publicación en sus canales oficiales que ha generado polémica. ¿Qué pasó tras este cotejo por Liga 1?
PUEDES VER: Canal confirmado para ver Universitario vs Nacional por partido de Copa Libertadores 2026
El elenco norteño hizo un post calificando a su goleador como ‘Robaldo Nazario’, esto comparándolo con el brasileño Ronaldo y hasta realizó un montaje colocándole el peinado que lució el artillero durante el Mundial Corea-Japón 2002.
“Robaldo Nazario. Doblete y figura en el Monumental. El '9' del Vendaval apareció cuando más se necesitaba”, fue el mensaje que dejó Alianza Atlético de Sullana a través de sus redes sociales oficiales. ¿Cuál es la polémica?
Valentín Robaldo fue comparado con Alianza Atlético
Recordemos que a fines de la temporada 2025 y gracias a su espectacular producción goleadora, los jugadores de la ‘U’ habían bautizado a Alex Valera como ‘Nazario Valera’, por lo que este post pudo haberse tomado con una especie de burla hacia el también ‘9’ de la selección peruana.
La ‘U’ quedó fuera del Torneo Apertura tras esta revés jugando en casa y apunta todas sus balas al Clausura para obtener el tetracampeonato. Además, espera vencer a Nacional, este miércoles 29 de abril, por Copa Libertadores.
Alex Valera y sus números en 2026 con Universitario
Alex Valera ha disputado catorce partidos, entre Liga 1 y Copa Libertadores, durante la temporada 2026. Marcó siete goles y ha registrado una asistencia. Todos los tantos fueron por el campeonato local.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90