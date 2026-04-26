Pérez Guedes dio fuerte calificativo al plantel de Universitario tras perder el Apertura: "Un..."

Universitario de Deportes perdió 2-1 ante Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Monumental de Ate, lo que generó que los hinchas recriminaran al equipo por su rendimiento. Ante ello, Martín Pérez Guedes dio un fuerte calificativo al plantel del club crema tras la crisis futbolística.

Martín Pérez Guedes dio rotundo calificativo al equipo de Universitario tras perder el Torneo Apertura

Tras la derrota frente a Alianza Atlético, Pérez Guedes optó por ofrecer declaraciones a los medios de comunicación. Durante su intervención, fue interrogado sobre varios asuntos relacionados con la difícil situación que atraviesa Universitario.

El futbolista ofensivo del cuadro merengue explicó la situación que vienen viviendo como club, ya que tras los últimos resultados le dijeron adiós a la lucha por el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

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Asimismo, Martín Pérez Guedes dejó en claro que el plantel de Universitario de Deportes es un buen equipo, pero que tienen la obligación de recuperarse para volver a ubicarse como grandes candidatos a la lucha del campeonato nacional.

“Obviamente no y más cuando vienes de 5 torneos ganados, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir metiéndole. Todos tenemos que hacer autocrítica de lo que se hace bien, nosotros vamos a poner la cara. Hay un buen equipo y nada, la gente que siempre nos apoya", afirmó.

"Estamos pasando por un momento donde no están pasando las cosas, pero esto se trata de seguir mejorando. Es una carrera larga donde hay que llegar bien a fin de año. No hay que volvernos locos ni bajar los brazos y falta mucho para ver quien sale campeón a fin de año", finalizó.

Universitario quedó fuera de la lucha por el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario de Deportes quedó ubicado en el cuarto lugar del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 tras caer 2-1 ante Alianza Atlético por la fecha 12 desde el Estadio Monumental de Ate. Con este resultado, los cremas perdieron las opciones de ser campeones del primer campeonato del año.