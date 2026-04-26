Jorge Fossati rompió su silencio y reveló por qué no volvió a Universitario: "Personas..."

Universitario de Deportes despidió a Javier Rabanal luego de su rendimiento como técnico en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. Tras confirmar la salida del entrenador español, hinchas querían que Jorge Fossati vuelva al club; sin embargo, el también conocido como ‘Nono’ decidió firmar por Liverpool de Uruguay. Ahora, en medio de todo esto, salió al frente para revelar las verdaderas razones por las que no regresó al equipo crema.

Jorge Fossati reveló las verdaderas razones de su no regresó a Universitario de Deportes

En entrevista con el canal Teledoce de Uruguay, Fossati fue consultado sobre su flamante fichaje a Liverpool y asimismo se dio la oportunidad para explicar por qué no llegó a Universitario.

Según cuenta el ‘Nono’, estar en el club crema fue y será algo que quedó marcado en su corazón, por eso siempre le desea lo mejor en todas las competiciones nacionales e internacional.

Sin embargo, Jorge Fossati dejó en claro que no regresó a Universitario de Deportes debido a que no concuerda con los objetivos que tienen en mente los directivos merengues, en este caso, Franco Velazco, administrador, y Álvaro Barco, director deportivo.

Video: Teledoce

“Mi amor por Universitario está por encima del bien y del mal. La gente me dio gran cariño, la relación con el plantel fue maravillosa, le estaré deseando siempre lo mejor, pero este no es el momento de volver. Si siento que todos no estamos empujando para el mismo lado no va. No tengo la misma mentalidad que otras personas con cargos importantes en el club”, aseguró.

¿Cómo le fue a Jorge Fossati en Universitario?

En 2023, Jorge Fossati asumió el mando de Universitario de Deportes con la meta de romper una racha de 10 años sin títulos nacionales. Al implementar su conocida estrategia de defensa con tres jugadores, el entrenador logró coronarse campeón de la Liga 1 en esa temporada. Posteriormente, se unió a la selección peruana y regresó en 2025, consiguiendo el tricampeonato nacional con el equipo merengue.