Alineaciones Universitario vs Alianza Atlético: el formidable once de Araujo para luchar por el Apertura

Universitario de Deportes se enfrentará este domingo 26 de abril a Alianza Atlético por lo que será la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1. Para este encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Monumental, el elenco crema deberá buscar sumar de a tres frente a su gente si quiere seguir teniendo opciones al título del primer capítulo del torneo local.

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Alineación de Universitario

Miguel Vargas; Cain Fara, Wiliams Riveros, César Inga; Andy Polo, Héctor Fertoli, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

Para este encuentro, Jorge Araujo seguirá manteniendo en el arco a Miguel Vargas, quien viene teniendo buenos rendimientos. Mientras que los delanteros para este partido serán Edison Flores y Álex Valera.

Este compromiso será muy importante para los dirigidos por 'Coco', que deberán conseguir la victoria si buscan seguir soñando con el Apertura, pues de perder se quedarían sin opciones y tendrían que ver cómo Alianza Lima y Los Chankas definen la primera parte de la Liga 1.

Alineación de Alianza Atlético

Daniel Prieto; Erick Perleche, Williams Guzmán, José Luján, Anthony Gordillo; Joel Lupu, Germán Díaz, Jimmy Pérez; Cristian Penilla, Jorge del Castillo y Valentin Robaldo.

Para este encuentro, los dirigidos por Federico Urciuoli, saldrían a la cancha con un 4-3-3, donde la delantera estaría encabezada por el argentino Valentin Robaldo.

¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Atlético?

Universitario de Deportes se enfrentará a Alianza Atlético este domingo 26 de abril, encuentro que se podrá seguir desde las 6.00 p. m. (hora peruana). La transmisión del partido la podrás hacer mediante la señal de L1 Max, que también se encuentra en la parrilla de Movistar y vía streaming por L1 Play.