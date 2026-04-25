0
EN VIVO
Cristal vs Comerciantes por Liga 1

Alineaciones Universitario vs Alianza Atlético: el formidable once de Araujo para luchar por el Apertura

Universitario recibirá la visita de Alianza Atlético en el encuentro por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1. Conoce las alineaciones aquí.

Antonio Vidal
Universitario se enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Apertura. Foto: composición Líbero/Universitario/Alianza Atlético
Universitario se enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Apertura. Foto: composición Líbero/Universitario/Alianza Atlético
COMPARTIR

Universitario de Deportes se enfrentará este domingo 26 de abril a Alianza Atlético por lo que será la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1. Para este encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Monumental, el elenco crema deberá buscar sumar de a tres frente a su gente si quiere seguir teniendo opciones al título del primer capítulo del torneo local.

Tribunal de Apelaciones tomó fuerte decisión con Universitario tras sanción por actos racistas ante UTC

PUEDES VER: Tribunal de Apelaciones tomó fuerte medida con Universitario tras sanción por actos racistas

Alineación de Universitario

  • Miguel Vargas; Cain Fara, Wiliams Riveros, César Inga; Andy Polo, Héctor Fertoli, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

Para este encuentro, Jorge Araujo seguirá manteniendo en el arco a Miguel Vargas, quien viene teniendo buenos rendimientos. Mientras que los delanteros para este partido serán Edison Flores y Álex Valera.

Este compromiso será muy importante para los dirigidos por 'Coco', que deberán conseguir la victoria si buscan seguir soñando con el Apertura, pues de perder se quedarían sin opciones y tendrían que ver cómo Alianza Lima y Los Chankas definen la primera parte de la Liga 1.

Alineación de Alianza Atlético

  • Daniel Prieto; Erick Perleche, Williams Guzmán, José Luján, Anthony Gordillo; Joel Lupu, Germán Díaz, Jimmy Pérez; Cristian Penilla, Jorge del Castillo y Valentin Robaldo.

Para este encuentro, los dirigidos por Federico Urciuoli, saldrían a la cancha con un 4-3-3, donde la delantera estaría encabezada por el argentino Valentin Robaldo.

¿Cuándo juega Universitario vs. Alianza Atlético?

Universitario de Deportes se enfrentará a Alianza Atlético este domingo 26 de abril, encuentro que se podrá seguir desde las 6.00 p. m. (hora peruana). La transmisión del partido la podrás hacer mediante la señal de L1 Max, que también se encuentra en la parrilla de Movistar y vía streaming por L1 Play.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. Alineaciones Alianza Lima vs Atlético Grau: el imponente once de Guede para ser líder del Apertura

  3. Alineaciones Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: el once de Zé Ricardo para vencer en altura

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano