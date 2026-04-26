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Universitario y las cuatro sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Alianza Atlético
Universitario prepara para enfrentar a Alianza Atlético con el objetivo de quedarse con la victoria. Sin embargo, los cremas tendrán que hacerle frente a duras bajas en su plantel.
Universitario de Deportes vs Alianza Atlético protagonizarán un emocionante partido HOY por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. Los cremas tiene la obligación de quedarse con la victoria para seguir con opciones a pelear el título. Sin embargo, en la previa se confirmó que tendrán que hacerle frente a la ausencia de cuatro jugadores importantes.
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Universitario tendrá cuatro bajas para enfrentar a Alianza Atlético
Bajo el mando de Jorge Araujo, Universitario está enfocado en sumar su segunda victoria consecutiva. No obstante, el club anunció su lista de convocados, donde se hizo notoria la ausencia de importantes jugadores. Nos referimos a Caín Fara, Matías Di Benedetto, Lisandro Alzugaray y Sekou Gassama.
De acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Peralta, la ausencia de Fara se debe a una molestia física que sufrió en el tobillo, lo que le impidió ser considerado en la lista de convocados, ya que el comando técnico ha decidido reservarlo pensando en su partido por Copa Libertadores.
Universitario y las cuatro bajas que tendrá para enfrentar a Alianza Atlético
Casi el mismo caso sucede con Di Benedetto y Alzugaray quienes también fueron reservados para el partido ante Nacional, aunque no se ha revelado que hayan sufrido lesiones considerables, por lo que todo indica que es por precaución.
Por otra parte, la ausencia de Sekou Gassama es de las más polémica, pues el delantero no ha rendido como se esperaba tras su llegada a Universitario y ya empieza a sonar para dejar al equipo. De hecho, tras la llegada de Jorge Araujo, el senegalés no ha vuelto a salir en lista de convocados, por lo que es evidente que el ‘Coco’ Araujo no lo tiene en sus planes.
Universitario recuperó a Martín Pérez Guedes
Sin embargo, no todas son malas noticias para los intereses de la ‘U’, pues se hizo oficial que Martín Pérez Guedes volvió a ser incluido en la lista de convocados, tras haber superado un desgarro que sufrió en el partido ante Deportes Tolima. El volante argentino se ha perdido tres partidos en la temporada y todo apunta a que sumará minutos nuevamente.
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