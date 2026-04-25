¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético y dónde ver partido por la Liga 1?

Universitario se enfrenta a Alianza Atlético, por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El duelo se jugará en el Estadio Monumental U Marathon, que promete lucir un importante marco de espectadores. Repasa horarios y canales para ver este vibrante duelo.

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¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Atlético?

El duelo entre Barcelona y Alianza Atlético se juega este domingo 26 de abril.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético?

Perú, Ecuador y Colombia: 18.00 horas

Bolivia y Venezuela: 19.00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20.00 horas

México: 17.00 horas

Estados Unidos: 19.00 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 16.00 horas (Los Ángeles)

España: 01.00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Atlético?

La señal de L1 MAX estará a cargo de la transmisión oficial del encuentro Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO. El partido podrá sintonizarse a través de Win TV, Best Cable, Claro TV, Movistar TV y DirecTV, que son las diversas cable operadoras que cuentan con el canal en su grilla.

Además las plataformas de streaming autorizadas como Zapping, Fanatiz, Movistar TV App, DGO y L1 MAX App están a disposición de los hinchas que prefieran seguir las incidencias ONLINE por internet. Es fundamental recordar que se requiere contar con una suscripción activa al servicio de L1 MAX para acceder a cualquiera de estas opciones y ver el partido vía ONLINE de manera oficial.

Universitario vs. Alianza Atlético: previa del partido

Universitario de Deportes llega al Estadio Monumental con el pecho inflado tras su reciente victoria 4-1 ante Deportivo Garcilaso. Los dirigidos por Fabián Bustos necesitan los tres puntos para mantenerse en la pelea por el liderato del Apertura, especialmente con la carga física que supone su próximo reto en Copa Libertadores ante Nacional este miércoles.

Por otro lado, Alianza Atlético atraviesa un momento complicado luego de caer ante Comerciantes Unidos, sumando una racha negativa de tres partidos sin ganar. El historial reciente en Lima no los favorece, habiendo perdido en sus últimas visitas a Ate; sin embargo, los de Sullana buscarán dar la sorpresa antes de recibir a Sport Huancayo en la siguiente jornada.

Universitario todavía no resigna sus chances en el Torneo Apertura

Este Universitario vs Alianza Atlético es clave para las aspiraciones cremas en la Liga 1. Mientras la "U" busca imponer su localía invicta, el "Vendaval" intentará cerrar espacios para rescatar al menos un punto. La expectativa es alta en una fecha que podría definir el rumbo de ambos equipos en el torneo peruano.