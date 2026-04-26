- Hoy:
- Partidos de hoy
- Atlético Grau vs Alianza Lima
- Universitario vs Alianza Atlético
- Alianza Lima vs U. San Martín
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
DT de Universitario tomó firme decisión con César Inga en medio de rumores de salida del club
César Inga ha sonado para dejar las filas de Universitario a mitad de temporada y se conoció que el DT Jorge Araujo ha tomado una firme medida con el defensa.
Uno de los jugadores que mayor proyección tiene en el fútbol peruano es César Inga. El defensa nacional es uno de los más importantes de Universitario de Deportes y, aunque no ha tenido su mejor rendimiento recientemente, sigue teniendo equipos interesados en su fichaje. En medio de ello, el DT Jorge Araujo ha decidido tomar una importante decisión.
PUEDES VER: Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO por Liga 1 2026: alineaciones, a qué hora juegan y dónde ver
DT de Universitario tomó firme decisión con César Inga tras rumores de salida
En los últimos días, César Inga ha vuelto a sonar para dejar el equipo de Universitario, luego de haber perdido el puesto en el once inicial a lo largo de la temporada. En ese panorama, el periodista Enrique Vega reveló que el ‘Coco’ Araujo ha decidido que vuelva a ser titular para el partido ante Alianza Atlético de este domingo.
El defensa de la selección peruana será el encargado de sustituir a José Carabalí por la banda izquierda, apelando a su desequilibrio en ataque y el buen pie que posee, vital para la salida de balón. Esta será una de las oportunidades de oro que tendrá para recuperar su puesto de indiscutible que había adquirido la temporada pasada.
César Inga será titular con Universitario en el partido ante Alianza Atlético
Cabe señalar que esta modificación en el esquema de la ‘U’ responde a la necesidad que tienen los merengues de dosificar a sus jugadores principales pensando en el partido ante Nacional por la Copa Libertadores.
César Inga suena para dejar Universitario
Recientemente, el portal internacional 'Markaj News' informó que César Inga está siendo seguido de cerca por exploradores del RSC Anderlecht de Bélgica. Según indicaron, los monitoreos empezaron desde enero, por lo que en un futuro analizarán la posibilidad de presentar una oferta para unirlo a su plantilla.
Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta respondió ante las consultas por las posibilidades de este fichaje y fue claro al señalar que “no hay nada”, disipando los rumores de una posible salida al final del Torneo Apertura. Sin embargo, es preciso recordar que en el pasado los cremas rechazaron una oferta del Kansas City de la MLS, por lo que no es de extrañar que en un futuro lleguen más propuestas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90