¿César Inga dejará Universitario para firmar por campeón de Europa? Esto es lo que se sabe

Universitario de Deportes continúa con su planificación en la temporada con el objetivo de resurgir tras el mal momento y encaminarse rumbo al título de la Liga 1 2026. Sin embargo, la salida de Javier Rabanal puede no ser la única que asuman los cremas, ya que recientemente revelaron que César Inga es seguido por un importante club europeo.

¿César Inga dejará Universitario para firmar por campeón de Europa?

César Inga es uno de los jugadores con mayor proyección en el equipo merengue y ha tenido a múltiples equipos interesados en su fichaje. En ese sentido, recientemente, el portal internacional ‘Markaj News’ impactó a los hinchas al revelar que el defensa de Universitario es seguido de cerca para firmar por el RSC Anderlecht, club de Bélgica y que es reconocido en todo el fútbol europeo.

“El lateral izquierdo de Universitario, César Inga, está siendo fuertemente monitoreado por el equipo belga, RSC Anderlecht. Según fuentes, el joven de 23 años ha estado en la lista corta de exploración del club desde enero”, indicaron en su cuenta de ‘X’.

Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta se refirió a este posible fichaje, durante la transmisión del programa ‘Hablemos de MAX’ y sorprendió al desestimar cualquier tipo de rumor ante una presunta salida de César Inga, indicando que “no hay nada”.

César Inga sonó como opción en RSC Anderlecht de Bélgica, pero se descartó el interés

De esta forma, todo hace indicar que el polifuncional defensa no llegará al RSC Anderlecht, campeón de múltiples títulos en campeonatos UEFA y en la Liga de Bélgica, por lo que seguirá siendo parte del plantel de la ‘U’ por lo menos para el resto de la temporada. Sin embargo, el nombre del peruano sigue siendo vinculado con diversos equipos, por lo que es posible que pronto lleguen ofertas por sus servicios.

Valor de mercado de César Inga

Debido a su gran rendimiento en la temporada pasada, César Inga ha adquirido una notable cotización en el mercado de fichajes. De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, su valor de mercado es de 1,5 millones de euros. Una cifra que se perfila a seguir creciendo considerablemente.