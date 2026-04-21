OFICIAL: Universitario presentó a su nuevo comando técnico para la Liga 1 2026

Universitario de Deportes empezó la búsqueda de su siguiente entrenador luego de que anunciaran la partida de Javier Rabanal. En esa línea, los hinchas merengues se llevaron una tremenda sorpresa luego de que se confirmara y anunciara al nuevo comando técnico de la ‘U’ para el Torneo Apertura de la Liga 1 y la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. A continuación te contamos todos los detalles.

Tras la salida del estratega español, en tienda crema se vieron en la obligación de buscar alternativas lo más rápido posible, ya que esta semana tienen dos duelos nacionales ante Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético, y la próxima enfrentan a Nacional por la fecha 3 del torneo Conmebol. Por ello, tomaron la decisión de colocar a Jorge Araujo como su flamante DT interino para los siguientes encuentros.

Por ello, ahora se confirmó cuál será el comando técnico de Universitario de Deportes y causó asombro en su hinchada. Vale precisar que recientemente el periodista Gustavo Peralta informó que en la ‘U’ consideran tener a ‘Coco’ como estratega al menos hasta el duelo con los uruguayos la próxima semana por Copa Libertadores, esto con el objetivo de no apresurarse al momento de contratar al reemplazante de Javier Rabanal.

Jorge Araujo presentó a su comando técnico.

Nuevo comando técnico de Universitario

Este es el nuevo CT a cargo de Jorge Araujo:

Junior Armestar (asistente)

Erick Scamarone (asistente)

Alfio Aragona (preparador físico)

Eusebio Flores (preparador físico)

Ángel Venegas (preparador de arqueros)

Vale precisar que este comando técnico únicamente estará hasta que llegue el nuevo entrenador de Universitario con su propio cuerpo, pero esto todavía será por lo menos a inicios del próximo mes. De momento, hay muchos nombres sonando en Ate pero ninguno ha tenido negociaciones en concreto para reemplazar a Javier Rabanal en el banquillo merengue.