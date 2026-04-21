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Entrenadores rechazan llegar a Universitario por fuertes motivos: "No le interesa venir..."

Universitario de Deportes se encuentra buscando director técnico, pero varios entrenadores rechazaron de forma contundente llegar para la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Entrenadores rechazan llegar a Universitario.
Entrenadores rechazan llegar a Universitario. | Foto: Universitario - X.
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La salida de Javier Rabanal causó revuelo en Universitario de Deportes, ya que deben encontrar un director técnico adecuado con urgencia porque la Liga 1 y Copa Libertadores no esperan. Ante ello, en tienda crema comenzaron a sonar diversos nombres como posibles reemplazos del español y hasta ahora varios han rechazado el llamado de la directiva, esto por diversos motivos explicados a nivel nacional por el periodista Gustavo Peralta.

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Pese a que Jorge Araujo es el estratega interino de la ‘U’, se tiene en mente que pronto consigan un nuevo entrenador para buscar la clasificación a octavos de final del torneo Conmebol y de cara al Torneo Clausura del fútbol peruano. Sin embargo, el mencionado comunicador conversó en el programa ‘Pepas de la PM’, en el canal Colectivo World de YouTube, y reveló que hasta cinco personajes están totalmente descartados.

Entrenadores descartados en Universitario

"Juan Reynoso no es opción para dirigir. Entrar a un proyecto a mitad de año no es para él. Otra cosa, no hay nada con Hernán Crespo, no le interesa venir a Perú. Ramón Díaz no va a ser opción tampoco, no está tan conectado con la realidad futbolística y no sé si Perú sea para él. Desde ahí, creo que tampoco es opción”, comenzó precisando Gustavo Peralta para todos los hinchas de Universitario de Deportes, causando gran desilusión.

De esta forma, Juan Reynoso no planea llegar a la ‘U’ porque no quiere encontrar un equipo ya armado y con la temporada iniciada, mientras que Hernán Crespo ni siquiera contempla la opción de llegar a dirigir en el fútbol peruano. Por otra parte, Ramón Díaz no cree que nuestro país sea su destino adecuado en este momento de su carrera profesional.

A ellos se le suma Jorge Fossati, quien está totalmente descartado como entrenador de Universitario, según informó el mismo Gustavo Peralta. Finalmente, quien tampoco tiene chances de volver a tienda crema es Fabián Bustos, ya que actualmente tiene contrato con Millonarios de Colombia y planea respetarlo. Es así como se le van cerrando varias ventanas a la directiva crema y el tiempo sigue corriendo.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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