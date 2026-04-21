Desde Martín Palermo hasta Ramón Díaz: revelan los 15 DTs que fueron ofrecidos a Universitario

Se acabó la era de Javier Rabanal. Luego de 10 fechas del Torneo Apertura y dos jornadas en la Copa Libertadores, en los que consiguió cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas, Universitario de Deportes decidió separar al español y se encuentra buscando a quien será su próximo entrenador para buscar el tetracampeonato y clasificar a los octavos de final de la competencia internacional.

En ese sentido, el periodista Gustavo Peralta reveló que ofrecieron hasta 15 técnicos al cuadro merengue, entre los que destacan grandes nombres como Ramón Díaz, Martín Palermo, Reinaldo Rueda y más nombres.

"Han ofrecido a más de 15, algunos han sido ubicados, pero la gran mayoría de los que voy a nombrar han sido acercados y ofrecidos por representantes (...) El uruguayo Robert Siboldi, sí, lo han acercado y ofrecido. Es un técnico que está en carpeta. El otro que ofrecieron es Reinaldo Rueda, que en este momento está en una negociación con Atlético Nacional de Colombia. Lo ofrecieron”, empezó diciendo el comunicador en ‘Hablemos de Max’.

Luego, añadió: “Otro ofrecido, como en Alianza y Cristal en su momento, Ramón Díaz. Hay que ver cómo termina la negociación con Rabanal. La 'U' no va a cometer una locura y gastar millones. En la 'U' van a gastar la plata en un delantero, en un volante y un nacional más; Ramón Díaz es una opción que puede gustar”.

Después, agregó más nombres: “Acercaron a Julio Bacari, de un perfil interesante. Martín Palermo, Omar de Felipe y se ha hablado de Hernán Crespo y a él no lo ofrecieron, alguien ha preguntado y se interesó. Cuando Jean Ferrari buscaba técnico, se hablaba de Hernán Crespo y se dijo que era una posibilidad. Es un nombre que le puede gustar a muchos, pero Ferrari y todo el entorno que tomó la decisión, tenían claro que el mercado peruano no es para Hernán Crespo, no sé si eso ha cambiado”.

Finalmente, destacó que hubo algunos nombres con los cuales sí se reunieron a través de Zoom: “Con quien hicieron Zoom es con Pablo Peirano. Al que también ofrecieron es Killy González. Juan Pablo Vojvoda, un argentino. Marcelo Neveleff y también ofrecieron un técnico argentino con galones, Juan Román Carrasco. El nombre de Juan Reynoso está ahí, sin que signifique que hay un acuerdo”.