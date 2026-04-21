Alineación Universitario vs Deportivo Garcilaso: el potente 11 de Jorge Araujo para su debut

Ya sin Javier Rabanal, Universitario de Deportes enfrentará a Deportivo Garcilaso este miércoles 22 de abril en el Estadio Monumental por el partido pendiente de la fecha 10 del Torneo Apertura. Encuentro en el que estará Jorge Araujo como entrenador interino, hasta que la institución merengue encuentre a su nuevo estratega.

De cara a este importante partido, los cremas están a ocho puntos de los líderes Alianza Lima y Los Chankas, el popular ‘Coco’ mantendrá la misma base: línea de 3 defensores, dos carrileros, tres mediocampistas y dos delanteros. Eso sí, llevará a cabo dos cambios en el equipo titular y no convocará a Sekou Gassama.

Alineación Universitario vs Deportivo Garcilaso: formación crema

En el arco continuará el peruano-chileno Miguel Vargas; en la defensa habrá un cambio e ingresará Santamaría junto a Riveros y Fara; mientras que los extremos seguirán siendo Carabalí y Polo. En el medicampo estarán Concha, Castillo y la otra sorpresa es la inclusión de Horacio Calcaterra; finalmente, Flores y Valera harán la dupla en el ataque.

Miguel Vargas; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Caín Fara; José Carabalí, Jairo Concha, Jesús Castillo, Horacio Calcaterra, Andy Polo; Edison Flores y Alex Valera.

En las próximas horas se debe conocer la lista de convocados, pero según la información del periodista Enrique Vega, ‘Coco’ Araujo decidió que Sekou Gassama no concentre y todo hace indicar que Lissandro Alzugaray volvería.

¿Cuándo juegan Universitario vs Deportivo Garcilaso?

El partido entre Universitario vs Deportivo Garcilaso se jugará este miércoles 22 de abril a partir de las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental por la fecha 10 del Torneo Apertura. La transmisión estará a cargo de L1 Max en las distintas cableoperadoras y L1 Play vía streaming.