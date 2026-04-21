¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso y dónde ver partido por Liga 1?

Se ponen al día. Universitario mide fuerzas ante Deportivo Garcilaso, en partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este vibrante encuentro se jugará en el estadio Monumental U Marathon y será el primer examen de los ‘cremas’ tras la salida de Javier Rabanal.

¿Cuándo juega Universitario vs Deportivo Garcilaso?

El partido entre Universitario y Deportivo Garcilaso se jugará este miércoles 22 de abril.

¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso?

Perú, Ecuador y Colombia: 20.30 horas

Bolivia y Venezuela: 21.30 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22.30 horas

México: 19.30 horas

Estados Unidos: 21.30 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 18.30 horas (Los Ángeles)

España: 03.30 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso?

El duelo entre Universitario vs Deportivo Garcilaso será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en Movistar Deportes, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win TV, entre otros. Además, puedes ver ONLINE a través de las plataformas de streaming L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Fanatiz y Zapping.

Universitario vs Deportivo Garcilaso: previa del partido

Universitario quiere sacudirse rápido de la crisis de resultados y espera volver a la senda del triunfo, esto para mantenerse en la pelea por el Torneo Apertura. En este momento se encuentra a ocho puntos de los líderes Alianza Lima (con un partido más) y Los Chankas.

Recordemos que tras confirmarse la salida de Javier Rabanal y mientras en Ate buscan un reemplazo, será Jorge Araujo el que asuma como entrenador interino del tricampeón nacional.

Por su parte, el 'Pedacito de cielo' ha cumplido una irregular campaña que lo tiene ubicado entre los últimos lugares de la tabla de posiciones. Además, no ha ganado ningún partido en condición de visitante.