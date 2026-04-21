Pésima noticia para Universitario sobre Jorge Fossati: "Para que la gente deje de soñar"

Recientemente se conoció la salida de Javier Rabanal en Universitario de Deportes, ya que no venía obteniendo buenos resultados en la Liga 1 ni Copa Libertadores 2026. Ante tal noticia, muchos hinchas estaban entusiasmados con el regreso de Jorge Fossati para el resto de la temporada y con el objetivo de salir tetracampeón del fútbol peruano. Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta destrozó las esperanzas de todos los aficionados merengues con una fuerte declaración.

Hace poco el asistente de Fabián Bustos, Edgardo Adinolfi, aseguró que es imposible un retorno a la 'U' en estos momentos debido a que acaban de llegar a Millonarios de Colombia. Por ello, todas las expectativas para un nuevo entrenador se han posado sobre el 'Nonno' que el año pasado los sacó tricampeones del campeonato nacional. No obstante, el estratega uruguayo está totalmente descartado en Ate.

“Para que la gente deje de soñar. Jorge Fossati no va volver a Universitario. Es una decisión tomada. En este momento no”, indicó Gustavo Peralta en diálogo con el programa 'Colectivo WORLD' vía YouTube. De esta forma, se confirma que el ex selección peruana no será el flamante director técnico de Universitario de Deportes para lo que resta de la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. La directiva seguirá evaluando nuevas alternativas.

Jorge Fossati fue bicampeón con Universitario.

Vale precisar que el mencionado comunicador también reveló que, probablemente, Jorge Araujo dirija hasta el partido de la 'U' ante Nacional de Uruguay en el Estadio Monumental, el cual será el próximo miércoles 29 de abril por el torneo Conmebol. Esto debido a que en Ate no quieren apresurarse al momento de tomar una decisión sobre el nuevo entrenador del club.

¿Quién será el nuevo DT de Universitario?

El mismo Gustavo Peralta señaló que hay varios nombres que interesan a la 'U', y estos son algunos: Robert Siboldi, Reinaldo Rueda, Ramón Díaz, Julio Vaccari, Martín Palermo, Omar de Felipe, Pablo Peirano, Kily González, Juan Pablo Vojvoda, Marcelo Neveleff, Juan Ramón Carrasco, Juan Reynoso y Hernán Crespo. Eso sí, dentro de esa lista se han ido descartando varios entrenadores a lo largo del día, como Hernán Crespo, Ramón Díaz y Juan Reynoso.