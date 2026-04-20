Mano Menezes, DT de la selección peruana, mencionó a Alianza Lima para explicar empate con Honduras

El pasado domingo 19 de abril, Mano Menezes entabló una entrevista a “Fútbol en América“ para analizar todo lo que fueron los amistosos de la selección peruana ante Senegal y Honduras. En medio de sus palabras a los periodistas, sorprendió al mencionar a Alianza Lima para explicar el por qué igualaron contra el país centroamericano por fecha FIFA.

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En primera instancia, el técnico brasileño indicó que uno de los partidos que más le gustó de la Bicolor fue el que tuvieron ante Senegal, ya que el plantel logró trabajar su idea y entender la manera de cómo se va a mostrar el equipo a lo largo de su era. No obstante, en el caso de Honduras tuvo que mencionar a los blanquiazules de manera insólita.

Mano Menezes mencionó a Alianza Lima tras empate con Honduras

Resulta que Mano Menezes dejó en claro que el partido ante Honduras afectó el tema de desgaste por lo hecho ante Senegal. De hecho, se animó a mencionar a Alianza Lima por superar a un Cusco FC que venía de una seguidilla de partidos por estar jugando la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Dado que Honduras no había tenido un partido previo como la Bicolor ante Senegal, los jugadores centroamericanos estaban frescos para poder competir ante la selección peruana y así rescatar un empate en el pasado amistoso de fecha FIFA de marzo.

“A mí me gustó más el partido con Senegal, en cuanto a entendimiento, idea y como enfrentar a un equipo con jerarquía superior. Un equipo que tiene una fuerza física descomunal y supimos enfrentar esas dificultades. Contra Honduras tuvo una característica que estábamos hablando aquí, que Cusco pasó contra Alianza. Llegaron frescos y nosotros jugamos contra Senegal e hicimos un esfuerzo increíble para enfrentar a Senegal“, declaró Mano Menezes a “Fútbol en América“.

(VIDEO: Fútbol en América)

Próximo partido de la selección peruana

Luego del debut de Mano Menezes con la selección peruana ante Senegal y Honduras, ahora la Bicolor tendrá su siguiente encuentro ante España en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. Dicho cotejo está pactado para el lunes 8 de junio en un horario aún por confirmar.