Desde Bolivia se indignan por suplencia de Guillermo Viscarra: "Parece que..."
En Bolivia reaccionaron incómodos por la suplencia de Guillermo Viscarra en Alianza Lima, quien es portero titular de su selección.
Alianza Lima viene de golear 8-0 a Cusco FC y es candidato a salir campeón del Torneo Apertura 2026. Pese al triunfo, hay un futbolista que no la pasa del todo bien debido a que fue relegado al banco de suplentes. Nos referimos a Guillermo Viscarra, portero de la selección boliviana.
Debido a que se lesionó a inicios de año y luego se fue a la Verde para el repechaje rumbo al Mundial 2026, 'Billy' tuvo que dejar el arco de los blanquiazules y en su lugar apareció Alejandro Duarte, quien llegó esta temporada a La Victoria.
A raíz de ello, y desde su retorno a Alianza Lima luego de la eliminación de la selección boliviana a manos de Irak, Guillermo Viscarra no ha vuelto a jugar con los íntimos y por ello un portal altiplánico destacó el poco apoyo que le viene dando Pablo Guede.
Guillermo Viscarra es titular en Bolivia.
"Parece que hasta Viscarra perdió la titularidad en Alianza Lima. Hoy fue su tercer partido consecutivo en la banca", precisó la cuenta Fútbol Boliviano en redes sociales, demostrando así la molestia de los hinchas de la Verde.
Trayectoria de Guillermo Viscarra
Estos han sido sus clubes:
- EC Vitoria
- Bolívar
- Oriente Petrolero
- Hapoel Raanana
- Te Strongest
- Alianza Lima
