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Difunden audio de Pablo Guede hacia Alan Cantero durante el 8-0 de Alianza Lima: "Bolu..."

¿Molestia total? Se dio a conocer un video en el que se escucha las firmes indicaciones de Pablo Guede a Alan Cantero en pleno 8-0 de Alianza Lima a Cusco FC.

Diego Medina
Pablo Guede y Alan Cantero tuvieron un momento tenso en Matute.
Pablo Guede y Alan Cantero tuvieron un momento tenso en Matute. | Foto: X Movistar Deportes
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Alianza Lima goleó 8-0 a Cusco FC en Matute y se ubica como líder del Torneo Apertura 2026. Un marcador que ha llenado de orgullo a los aficionados, pero que dejó un video para el recuerdo a ras de campo. Y es que las cámaras de transmisión captaron el preciso momento en que Pablo Guede le habla fuerte a Alan Cantero cuando restaban pocos minutos para culminar el compromiso, ¿Qué pasó?

Alianza Lima - Atlético Grau por la Liga 1.

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Audio de Pablo Guede a Alan Cantero

En un clip expuesto por Movistar Deportes, se puede notar que el marcador iba 8-0 a favor de los blanquiazules, cuando de repente Alan Cantero tuvo que salir del campo para ser atendido por el cuerpo médico. En ese momento, Pablo Guede lo observó y no calló para darle firmes indicaciones al atacante ‘íntimo‘.

Dentro de lo que se puede rescatar del audio, se ve que hubo acciones de Cantero que no gustaron mucho al estratega, por lo que le recordó algunas pautas para lo que quedaba del partido. Queda claro que es parte de la exigencia del estratega con el afán de sacar el máximo potencial de cada uno de los futbolistas y, en consecuencia, verlo reflejado en el trabajo colectivo.

“No lo puedes sacar del aire bolud… ¡Eh! Sino lo que conversábamos acá no nos vuelve a pasar la bola acá. Párate ahí. Párate ahí“, se puede oír en las palabras de Pablo Guede hacia Alan Cantero.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Pablo Guede tras victoria de Alianza Lima por 8-0

En conferencia de prensa, Pablo Guede se mostró contento del trabajo de cada uno de sus jugadores que permitió conseguir un resultado abultado en Matute. Considera que es parte del esfuerzo que se da día a día y que siente el compromiso de sus dirigidos para conseguir los objetivos a cierre de año.

“Este grupo se está reponiendo de tantas cosas. En la fecha FIFA di dos días libres y no quieren más dos días libres, porque saben que después los mato. Fue un accidente porque es muy difícil meter 8 goles, hay que ver un montón el contexto“, manifestó.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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