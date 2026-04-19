Pablo Guede y sus firmes palabras a futbolistas luego del 8-0 de Alianza: "Después los mato"

Alianza Lima dio de qué hablar tras el 8-0 ante Cusco FC en Matute que lo ubican como líder del Torneo Apertura 2026. El plantel blanquiazul no bajó los brazos en ningún minuto y demostró que tiene solvencia para poder batir a sus rivales cuando se les permite. Ante este panorama, Pablo Guede tomó la palabra en conferencia de prensa para revelar un hecho interno con sus jugadores.

Pablo Guede habló tras el 8-0 de Alianza Lima

EL DT de Alianza Lima no ocultó su alegría de conseguir este marcador que quedará para los libros históricos del fútbol peruano. El estratega argentino confesó que esto es parte de toda la concentración que viene teniendo el plantel, pese a todo lo negativo que se dijo del equipo durante varias semanas.

Siguiendo esa línea, contó un hecho particular con sus futbolistas al darle dos días libres durante la fecha FIFA. Los mismos jugadores son quienes le piden al DT que no se haga más este tipo de cosas, por lo que el mismo Pablo Guede asegura que no lo hará más porque “después los mata“. Un momento interno del plantel que denota el gran ambiente en esta lucha por obtener el título del Torneo Apertura.

“Este grupo se está reponiendo de tantas cosas. En la fecha FIFA di dos días libres y no quieren más dos días libres, porque saben que después los mato. Fue un accidente porque es muy difícil meter 8 goles, hay que ver un montón el contexto”, manifestó el estratega de los blanquiazules.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Próximo partido de Alianza Lima

El siguiente partido de Alianza Lima será ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este cotejo será en Trujillo el próximo domingo 26 de abril a partir de las 15.30 horas locales (20.30 horas GMT) con la transmisión de L1 MAX.