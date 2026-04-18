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Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1

¡Locura en Matute! Paolo Guerrero, Castillo y Cantero marcan el 7-0 de Alianza Lima en la Liga 1

Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Alan Cantero anotaron en solo minutos para darle la victoria 7-0 a Alianza Lima sobre Cusco FC en Matute.

Francisco Esteves
Alianza Lima consigue el 7-0 a Cusco FC.
Alianza Lima consigue el 7-0 a Cusco FC. | Foto: L1 MAX
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Alianza Lima es una máquina en Matute y está goleando a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Paolo Guerrero, con suspenso por revisión del VAR, marcó de forma sensacional el 5-0 de los blanquiazules para ilusionar a la hinchada con el título de la Liga 1. En seguida, Eryc Castillo puso el 6-0 y Alan Cantero, con un golazo, el 7-0 del partido.

Paolo Guerrero marcó el 5-0.

Eryc Castillo puso el 6-0.

Alan Cantero y el 7-0.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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