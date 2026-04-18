¡Locura en Matute! Paolo Guerrero, Castillo y Cantero marcan el 7-0 de Alianza Lima en la Liga 1

Alianza Lima es una máquina en Matute y está goleando a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Paolo Guerrero, con suspenso por revisión del VAR, marcó de forma sensacional el 5-0 de los blanquiazules para ilusionar a la hinchada con el título de la Liga 1. En seguida, Eryc Castillo puso el 6-0 y Alan Cantero, con un golazo, el 7-0 del partido.

Paolo Guerrero marcó el 5-0.

Eryc Castillo puso el 6-0.

Alan Cantero y el 7-0.