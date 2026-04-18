¡En solo 2 minutos! Goles de Fernando Gaibor y Eryc Castillo para el 2-0 de Alianza Lima a Cusco FC

Fernando Gaibor y Eryc Castillo iniciaron la fiesta en Matute. Los ecuatorianos marcaron en dos minutos los goles para que Alianza Lima derrote 2-0 a Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha número 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

El primer tanto del compromiso fue obra del ‘Guante’, quien le pegó desde fuera del área para marcar un golazo de otro partido. Pese a la ventaja en el marcador, los íntimos sabían que debían seguir convirtiendo para poder pasar a Los Chankas en la tabla de posiciones.

El 1-0 de Fernando Gaibor.

Es así como en seguida llegó el segundo tanto de Alianza Lima, aunque en esta ocasión fue su compatriota el que marcó. Y es que Eryc Castillo anotó también un gol de otro planeta al colgar al portero de Cusco FC, ya que notó que salió mal de su área.

El 2-0 de Eryc Castillo.

Con la ventaja clara, los blanquiazules siguieron atacando y llegaron nuevamente dos tantos de los ecuatorianos, quienes lograron un doblete. Al término del primer tiempo el partido quedó 4-0 y este resultado le da la cima en la Liga 1 2026 por encima del cuadro de Andahuaylas.

¿Cómo formó Alianza Lima ante Cusco FC?

Así salió Alianza Lima de Pablo Guede: Alejandro Duarte, Marco Huamán, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Luis Advíncula, Alan Cantero, Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.