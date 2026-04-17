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Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO por Liga 1: pronóstico, a qué hora juegan y dónde ver
Alianza Lima se enfrenta a Cusco FC en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Hora y canal del duelo.
Alianza Lima recibe a Cusco FC este sábado 18 de abril, a partir de las 20.00 hora local, en duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este emocionante duelo se desarrollará en el estadio Alejandro Villanueva y contará con la transmisión de L1 MAX.
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¿Cómo llega Alianza Lima?
El cuadro blanquiazul llega entonado tras vencer a ADT en Tarma y recuperarse del revés sufrido en el clásico. Una nueva victoria, lo colocará como líder, pugnando por esa condición con Los Chankas, que vienen cumpliendo una destacada campaña.
La única baja confirmada para Pablo Guede es Federico Girotti, quien no juega este encuentro tras sufrir una luxación en el hombro y será baja entre dos a tres semanas. La ausencia de algún otro jugador sería netamente decisión del entrenador.
Alianza Lima viene de vencer a ADT en Tarma
¿Cómo llega Cusco FC?
El elenco cusqueño ha mejorado en el campeonato local tras un inicio discreto y viene de dos victorias, aunque en Copa Libertadores la historia es adversa, porque ha perdido sus dos encuentros ante Flamengo y Estudiantes La Plata.
Los 'Dorados' apelarán al poderío goleador de Facundo Callejo, quien el año pasado fue artillero del campeonato y en la presente temporada ya lleva seis dianas. En 2025 le marcó dos tantos a Alianza Lima, aunque ambos en Cusco.
Cusco FC viene de caer en Argentina por Libertadores.
Alianza Lima vs Cusco FC: horarios del partido
- Perú, Ecuador y Colombia: 20.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 21.00 horas
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22.00 horas
- México: 19.00 horas
- Estados Unidos: 21.00 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 18.00 horas (Los Ángeles)
- España: 03.00 horas (del día siguiente)
Alianza Lima vs Cusco FC: dónde ver
La transmisión oficial del encuentro entre Alianza Lima vs. ADT EN VIVO estará a cargo de la señal de L1 MAX (canal exclusivo de la Liga 1). El partido podrá sintonizarse a través de las diversas cableoperadoras que cuentan con el canal en su grilla, tales como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable y Win TV.
Asimismo, los hinchas que prefieran seguir las incidencias ONLINE por internet tienen a su disposición las plataformas de streaming autorizadas: L1 MAX App, DGO, Movistar TV App, Fanatiz y Zapping. Es importante recordar que para acceder a cualquiera de estas opciones y ver el partido vía ONLINE, se requiere contar con una suscripción activa al servicio de L1 MAX.
Alianza Lima vs Cusco FC: canales
Liga 1 MAX se encargará de emitir el partido de Alianza Lima vs. Cusco. Conoce qué canales transmiten esta señal de acuerdo a tu operador de TV paga.
- Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD
- DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD
- Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD
- Best Cable: Canal 12
- Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping: Canal 32
Alianza Lima vs Cusco FC: pronósticos y cuotas
Alianza Lima tiene un importante favoritismo para imponerse a Cusco FC, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del encuentro:
|Casas
|Alianza Lima
|Empate
|Cusco
|Te Apuesto
|1.53
|3.85
|7.30
|Betsson
|1.48
|3.95
|7.80
|Olimpo
|1.50
|4.20
|6.75
|Apuesta Total
|1.51
|4.30
|7.80
|Inkabet
|1.46
|3.85
|7.60
Alianza Lima vs Cusco FC: últimos partidos
- Cusco FC 2-0 Alianza Lima | Clausura 2025
- Alianza Lima 3-0 Cusco FC | Apertura 2025
- Alianza Lima 1-2 Cusco FC | Clausura 2024
- Cusco FC 3-0 Alianza Lima | Apertura 2024
- Cusco FC 1-1 Alianza Lima | Clausura 2023
Alianza Lima vs Cusco FC: estadio
Estadio Alejandro Villanueva, en Matute
El partido entre Alianza Lima y Cusco FC se juega en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute y que tiene capacidad para 33,938 espectadores.
Alianza Lima vs Cusco FC: alineaciones probables
Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Esteban Pavez, Jairo Vélez; Eryc Castillo y Luis Ramos.
Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Alvaro Ampuero, José Bolívar; Lucas Colitto, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, José Manzaneda; Gabriel Carabajal y Facundo Callejo.
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