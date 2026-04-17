Alianza Lima recibe a Cusco FC este sábado 18 de abril, a partir de las 20.00 hora local, en duelo correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este emocionante duelo se desarrollará en el estadio Alejandro Villanueva y contará con la transmisión de L1 MAX.

¿Cómo llega Alianza Lima?

El cuadro blanquiazul llega entonado tras vencer a ADT en Tarma y recuperarse del revés sufrido en el clásico. Una nueva victoria, lo colocará como líder, pugnando por esa condición con Los Chankas, que vienen cumpliendo una destacada campaña.

La única baja confirmada para Pablo Guede es Federico Girotti, quien no juega este encuentro tras sufrir una luxación en el hombro y será baja entre dos a tres semanas. La ausencia de algún otro jugador sería netamente decisión del entrenador.

Alianza Lima viene de vencer a ADT en Tarma

¿Cómo llega Cusco FC?

El elenco cusqueño ha mejorado en el campeonato local tras un inicio discreto y viene de dos victorias, aunque en Copa Libertadores la historia es adversa, porque ha perdido sus dos encuentros ante Flamengo y Estudiantes La Plata.

Los 'Dorados' apelarán al poderío goleador de Facundo Callejo, quien el año pasado fue artillero del campeonato y en la presente temporada ya lleva seis dianas. En 2025 le marcó dos tantos a Alianza Lima, aunque ambos en Cusco.

Cusco FC viene de caer en Argentina por Libertadores.

Alianza Lima vs Cusco FC: horarios del partido

Perú, Ecuador y Colombia: 20.00 horas

Bolivia y Venezuela: 21.00 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22.00 horas

México: 19.00 horas

Estados Unidos: 21.00 horas (Miami, Washington y Nueva York) y 18.00 horas (Los Ángeles)

España: 03.00 horas (del día siguiente)

Alianza Lima vs Cusco FC: dónde ver

La transmisión oficial del encuentro entre Alianza Lima vs. ADT EN VIVO estará a cargo de la señal de L1 MAX (canal exclusivo de la Liga 1). El partido podrá sintonizarse a través de las diversas cableoperadoras que cuentan con el canal en su grilla, tales como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable y Win TV.

Asimismo, los hinchas que prefieran seguir las incidencias ONLINE por internet tienen a su disposición las plataformas de streaming autorizadas: L1 MAX App, DGO, Movistar TV App, Fanatiz y Zapping. Es importante recordar que para acceder a cualquiera de estas opciones y ver el partido vía ONLINE, se requiere contar con una suscripción activa al servicio de L1 MAX.

Alianza Lima vs Cusco FC: canales

Liga 1 MAX se encargará de emitir el partido de Alianza Lima vs. Cusco. Conoce qué canales transmiten esta señal de acuerdo a tu operador de TV paga.

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Alianza Lima vs Cusco FC: pronósticos y cuotas

Alianza Lima tiene un importante favoritismo para imponerse a Cusco FC, de acuerdo con las principales casas de apuesta. Las cuotas pueden variar mientras más cerca está la hora del encuentro:

Casas Alianza Lima Empate Cusco Te Apuesto 1.53 3.85 7.30 Betsson 1.48 3.95 7.80 Olimpo 1.50 4.20 6.75 Apuesta Total 1.51 4.30 7.80 Inkabet 1.46 3.85 7.60

Alianza Lima vs Cusco FC: últimos partidos

Cusco FC 2-0 Alianza Lima | Clausura 2025

Alianza Lima 3-0 Cusco FC | Apertura 2025

Alianza Lima 1-2 Cusco FC | Clausura 2024

Cusco FC 3-0 Alianza Lima | Apertura 2024

Cusco FC 1-1 Alianza Lima | Clausura 2023

Alianza Lima vs Cusco FC: estadio

Estadio Alejandro Villanueva, en Matute

El partido entre Alianza Lima y Cusco FC se juega en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute y que tiene capacidad para 33,938 espectadores.

Alianza Lima vs Cusco FC: alineaciones probables

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Esteban Pavez, Jairo Vélez; Eryc Castillo y Luis Ramos.

Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Alvaro Ampuero, José Bolívar; Lucas Colitto, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, José Manzaneda; Gabriel Carabajal y Facundo Callejo.