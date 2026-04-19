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Fernando Gaibor reveló la ‘fórmula’ para que Alianza Lima golee a Cusco FC: “Es consecuencia del…”
Fernando Gaibor dio su análisis de lo que fue la goleada 8-0 de Alianza Lima sobre Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura.
Alianza Lima goleó 8-0 a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1, resultado que dejó asombrados a muchos por su contundencia en el campeonato local. Tras el partido, una de las figuras del encuentro analizó este gran triunfo, que coloca al equipo en el primer lugar del Apertura.
Fernando Gaibor, autor de dos goles, fue contundente al analizar el rendimiento del equipo y destacó el nivel mostrado ante el cuadro imperial en todas las líneas.
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Fernando Gaibor reveló la ‘fórmula’ de Alianza Lima
Para el volante, en conversación con L1 Max, el rendimiento del equipo fue muy alto tanto en defensa como en ataque, y destacó que esto se vio reflejado en el terreno de juego.
"Era muy importante hacer un partido como el de hoy. Estuvimos muy finos en todas las líneas y realmente fue un gran trabajo de todo el equipo. Creo que se vio reflejado durante todo el encuentro y estamos contentos por el resultado", fueron las primeras palabras de Gaibor.
Además, el exjugador de Barcelona S.C. respaldó el esfuerzo del plantel dirigido por el técnico argentino. Cabe recordar que a inicios de temporada recibieron fuertes críticas por su funcionamiento, por lo que valoró el trabajo colectivo tras la contundente victoria frente al subcampeón peruano.
"Todo es consecuencia del trabajo que venimos haciendo. A veces no se resalta mucho el trabajo que Alianza viene realizando durante el campeonato. Contento porque en la interna sabemos lo que nos cuesta y lo que nos hemos sacrificado para estar como estamos. Repito: tomamos esto con mucha humildad y seguiremos trabajando para lo que se viene", sentenció para L1 Max.
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