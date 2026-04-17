Alianza Lima ganó 7-1 a fuerte rival y desató la algarabía de los hinchas blanquiazules

Alianza Lima tiene como objetivo principal salir campeón del Torneo Apertura de la Liga 1 y con ello también de la temporada 2026. Sin embargo, no es la única competencia que la escuadra blanquiazul disputa, ya que la categoría Sub-16 logró una importante victoria por 7-1 ante un fuerte rival por el Torneo Elite Federación Oro.

Alianza Lima goleó 7-1 a fuerte rival y desató la algarabía de la hinchada blanquiazul

La Sub-16 de Alianza goleó 7-1 a EDM Ventanilla por la quinta jornada de la Copa Federación Oro 2026 desde el Estadio Facundo Ramírez Aguilar.

Los goles del club blanquiazul fueron anotados por Lionel Condeso, Luca Bolzicco y Francisco Hernández, mientras tanto Maxwel García y Nicolás Velit colocaron dos dobletes.

La sub-16 de Alianza Lima goleó 7-1 a EDM Ventanilla por la quinta jornada de la Copa Federación Oro 2026

Alianza Lima en el Torneo Elite Federación Oro 2026

Cabe mencionar que no es la única delegación que está compitiendo este importante campeonato de menores, ya que la Sub-17 de Alianza Lima también logró vencer por 2-0 a EDM Ventanilla. Los goles aquí fueron anotados por Diego Hidalgo en una gran actuación.

Los partidos de las divisiones menores del club blanquiazul en la Copa Federación Oro 2026 continuarán ya que la Sub-14, Sub-15 y Sub-13 tienen sus respectivos encuentros ante el equipo de Ventanilla.