Seleccionado peruano dejará las filas de Alianza Lima tras finalizar el Apertura: "Se va"

Alianza Lima ha logrado tener un repunte en la temporada y actualmente pelea por el liderato del Torneo Apertura. Al mando de Pablo Guede, los blanquiazules han logrado posicionarse como firmes candidatos al título de la Liga 1 2026; sin embargo, hay un jugador de la selección peruana no ha sido del total agrado del técnico, por lo que ahora se confirmó que no se mantendrá en el equipo.

Seleccionado peruano dejará las filas de Alianza Lima tras finalizar el Apertura

Durante el programa ‘L1 MAX’, la periodista Ana Lucía Rodríguez comentó sobre la actualidad que atraviesa Alianza Lima en esta temporada y sorprendió al señalar que ya está decidido que un futbolista no continúe en el equipo. Se trata de Pedro Aquino, quien ha tenido pocos minutos desde la llegada de Pablo Guede.

De acuerdo con lo señalado por la popular ‘Analú’, el volante de la selección peruana permanecerá hasta el final de su préstamo, que vence al término del Torneo Apertura 2026. Luego de ello, retornará a las filas del Santos Laguna de México, club dueño de su pase.

Pedro Aquino no continuará en Alianza Lima para el Torneo Clausura.

"Pedro Aquino no se va a quedar en Alianza. Termina su préstamo y se va", fue la información que compartió la mencionada comunicadora durante la transmisión del programa.

Cabe señalar que Pedro Aquino fue uno de los grandes fichajes de los blanquiazules a mediados de la temporada pasada e incluso tuvo varios minutos bajo el mando de Néstor Gorosito. Sin embargo, tras la llegada de Pablo Guede quedó relegado a quedarse fuera de lista y a lo mucho estar en el banco de suplentes.

Números de Pedro Aquino en Alianza Lima este 2026

En lo que va de la temporada, Pedro Aquino no ha sumado minutos importantes con la camiseta de Alianza Lima. De hecho, de acuerdo con la data de Sofascore, el volante solo ha disputado un partido en la Liga 1, donde entró de cambio y sumó solo 11 minutos en campo.

Valor de mercado de Pedro Aquino

Si bien en su momento, Pedro Aquino fue considerado como un jugador trascendental en la selección peruana y de gran jerarquía, su presente ha cambiado drásticamente. Esto llevó a que Transfermarkt lo cotice en apenas 500 mil euros en el mercado de pases, una cifra que dista de los 7,5 millones de euros que valía en 2021.