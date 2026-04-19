- Hoy:
- Partidos de hoy
- Melgar vs Universitario
- River Plate vs Boca Juniors
- Olimpia vs Cerro Porteño
- Cristal vs UTC
- Manchester City vs Arsenal
- Alianza Lima vs San Martín
- Tabla Liga 1 2026
Alianza Lima presumió a volante de élite en su plantel: "Defendiendo estos colores"
Alianza Lima sorprendió a todos sus hinchas al publicar a un volante con paso por la selección peruana. Te contamos quién es.
Alianza Lima quiere salir campeón de la Liga 1, por lo que sabe muy bien que debe contar con los mejores futbolistas. En esa línea, el cuadro de Matute impactó al mundo entero tras anunciar a un mediocampista de élite en sus redes sociales, presumiendo que defenderá sus colores.
De momento, en La Victoria hay varios elementos interesantes en la volante, como por ejemplo Esteban Pavez o Fernando Gaibor. No obstante, también está un talentoso hombre con pasado en la Academia Cantolao que ya viene varios años vistiendo la blanquiazul.
Nos referimos a Jesús Castillo, mediocampista nacional que llegó en el 2023 al cuadro de Matute y recientemente cumplió los 100 partidos con la camiseta de Alianza Lima. Por ello, el cuadro íntimo lo resaltó mediante sus redes sociales oficiales.
"100 veces defendiendo estos colores. 100 veces dejando el alma. 100 partidos de Jesús Castillo", precisó el elenco victoriano, resaltando así a su futbolista. Recordemos que, si bien no viene siendo titular, todavía es pieza importante para Pablo Guede.
¿Cuál es el valor de Jesús Castillo?
Actualmente, Jesús Castillo tiene un valor de 450 mil dólares en el mercado de transferencias y ha presentado un bajón en su carrera profesional, ya que en su mejor momento llegó a estar cotizado en 700 mil dólares.
No olvides revisar tu agenda deportiva
