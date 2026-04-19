Entrenador de Cusco FC tuvo fuerte calificativo sobre la derrota ante Alianza Lima: “Vergüenza…”

La derrota de Cusco FC sigue dando de qué hablar, el doloroso 8-0 frente a Alianza Lima no es un resultado que se vea todos los días, por lo que representa un fuerte golpe anímico y, hasta cierto punto, doloroso. Es en ese sentido que Alejandro Orfila, entrenador del ‘Dorado’, en conversación con los medios, asumió toda la responsabilidad por la caída ante el elenco blanquiazul.

"La realidad es que ha sido una derrota muy dura. No esperábamos una situación así y menos con la cantidad de goles; sobre todo por cómo se dio el partido. El máximo responsable de lo que ha sucedido hoy soy yo. Obviamente porque soy el conductor. Los futbolistas también tienen su grado de responsabilidad y tenemos que asumir esta derrota como tal. Tenemos que recapacitar sobre todas las cosas. Es algo que no esperábamos de ninguna manera y no tiene explicación tampoco. Todo lo que yo pueda llegar a querer explicar no tiene sentido", fueron las primeras palabras del entrenador uruguayo.

"Lo que tenemos que hacer es juntarnos, conversar, analizar y, sobre todas las cosas, salir de esta derrota durísima que hemos pasado en la noche de hoy. El equipo venía muy bien, venía respondiendo de buena manera, pero tenemos que hablar del presente. Desgraciadamente fue una derrota muy dura que tendrá una autocrítica entre nosotros para que esto no vuelva a suceder. Tenemos que pensar en salir rápidamente de esta derrota", complementó.

Entrenador de Cusco FC sobre la derrota ante Alianza Lima

Además, Orfila reconoció que sus dirigidos nunca lograron entrar en el ritmo del partido ante los íntimos en Matute. Sin embargo, el técnico pidió máxima sinceridad dentro del vestuario para poder superar este momento.

"Hoy la verdad que no estuvimos dentro del campo de juego; esa es la realidad. No estuvimos nunca, desde el inicio hasta el final, y el resultado encima fue demasiado abultado. Entonces hay que acompañar a los futbolistas ahora, poder tener la autocrítica tanto mía como la de ellos, y juntarnos de vuelta como estábamos para salir adelante; ese es el objetivo. Cuando pasa este tipo de cosas tan duras toca decirnos las cosas en la cara de forma autocrítica, pero sobre todo acompañarlos para juntos salir para adelante", señaló.

"Obviamente que los futbolistas, yo y todos hoy tenemos la sensación de que no nos gusta en lo más mínimo y tenemos vergüenza deportiva; esa es la realidad y es nuestra forma de sentir. Si no sentimos eso, es que estamos mal. Hoy los futbolistas están muy golpeados. Yo soy el conductor y tengo que tratar de darles la tranquilidad necesaria y sacarlos de esta situación lo más rápido posible, porque no somos esto", finalizó.