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¿La despedida de varios? Universitario anunció su sorpresiva convocatoria ante Sport Huancayo

El duelo ante Sport Huancayo puede significar el último partido de varios jugadores con la camiseta de Universitario de Deportes.

Gary Huaman
Universitario enfrentará a Sport Huancayo en el Monumental por el cierre del Apertura.
Universitario enfrentará a Sport Huancayo en el Monumental por el cierre del Apertura. | Foto: GLR
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Universitario de Deportes enfrentará a Sport Huancayo en el Monumental ‘U’ Marathon este sábado 30 de mayo. El encuentro no solo significará el cierre de su participación en el Torneo Apertura 2026, sino también la despedida de varios jugadores y referentes cremas.

Martín Pérez Guedes ha sido uno de los valuartes del tricampeonato de Universitario.

PUEDES VER: ¿Martín Pérez Guedes deja Universitario? Revelan la situación que atraviesa: "Todo consumado"

Por ejemplo, se especula que Martín Pérez Guedes renunció al cuadro merengue y anunciará su partida tras el encuentro. Luego, se reveló que Paolo Reyna será prestado a Juan Pablo II, mientras que Horacio Calcaterra suena en Sport Boys. Además, el futuro de José Rivera también está comprometido por el incidente de la camiseta, mientras que Sekou Gassama tiene más opciones de quedarse.

Lista de convocados de Universitario ante Sport Huancayo

Ante este contexto, Universitario de Deportes presentó su lista de convocados para el partido ante Sport Huancayo: no están Héctor Fertoli ni Williams Riveros por lesión, mientras que Paolo Reyna, Horacio Calcaterra y José Rivera quedaron fuera por decisión de Héctor Cúper, por lo que no podrán despedirse de la hinchada merengue.

  • Diego Romero
  • Caín Fara
  • Anderson Santamaría
  • Matías Di Benedetto
  • Jesús Castillo
  • Martín Pérez Guedes
  • Jairo Concha
  • Edison Flores
  • Alex Valera
  • Jorge Murrugarra
  • Andy Polo
  • Miguel Vargas
  • Hugo Ancajima
  • José Carabalí
  • Aldo Corzo
  • Lissandro Alzugaray
  • César Inga
  • Bryan Reyna
  • Sekou Gassama
  • Miguel Silveira
Universitario presentó su lista de convocados.

Universitario presentó su lista de convocados.

¿A qué hora juegan Universitario vs Sport Huancayo?

El partido entre Universitario y Sport Huancayo está pactado para este sábado 30 de mayo a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Monumental ‘U’ Marathon y contará con transmisión de L1 Max.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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