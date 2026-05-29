¿La despedida de varios? Universitario anunció su sorpresiva convocatoria ante Sport Huancayo

Universitario de Deportes enfrentará a Sport Huancayo en el Monumental ‘U’ Marathon este sábado 30 de mayo. El encuentro no solo significará el cierre de su participación en el Torneo Apertura 2026, sino también la despedida de varios jugadores y referentes cremas.

Por ejemplo, se especula que Martín Pérez Guedes renunció al cuadro merengue y anunciará su partida tras el encuentro. Luego, se reveló que Paolo Reyna será prestado a Juan Pablo II, mientras que Horacio Calcaterra suena en Sport Boys. Además, el futuro de José Rivera también está comprometido por el incidente de la camiseta, mientras que Sekou Gassama tiene más opciones de quedarse.

Lista de convocados de Universitario ante Sport Huancayo

Ante este contexto, Universitario de Deportes presentó su lista de convocados para el partido ante Sport Huancayo: no están Héctor Fertoli ni Williams Riveros por lesión, mientras que Paolo Reyna, Horacio Calcaterra y José Rivera quedaron fuera por decisión de Héctor Cúper, por lo que no podrán despedirse de la hinchada merengue.

Diego Romero

Caín Fara

Anderson Santamaría

Matías Di Benedetto

Jesús Castillo

Martín Pérez Guedes

Jairo Concha

Edison Flores

Alex Valera

Jorge Murrugarra

Andy Polo

Miguel Vargas

Hugo Ancajima

José Carabalí

Aldo Corzo

Lissandro Alzugaray

César Inga

Bryan Reyna

Sekou Gassama

Miguel Silveira

Universitario presentó su lista de convocados.

¿A qué hora juegan Universitario vs Sport Huancayo?

El partido entre Universitario y Sport Huancayo está pactado para este sábado 30 de mayo a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Monumental ‘U’ Marathon y contará con transmisión de L1 Max.