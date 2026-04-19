Vélez no se guardó nada y envió fuerte mensaje a Cusco FC tras victoria de Alianza: “Esta goleada…”

Alianza Lima gozó frente a Cusco FC y se sintió tan cómodo en el estadio Alejandro Villanueva que terminó por encajarle 8 goles, lo que lo pone de momento primero en el Torneo Apertura de la Liga 1. Tras el término del encuentro, las reacciones ante este abultado resultado no se hicieron esperar.

Uno de ellos fue el de Jairo Vélez, quien puso su nombre en el marcador y habló sobre la actitud que tuvo el equipo, resaltando que salieron a plantear la estrategia con la que se trabajó durante la semana. No obstante, esto no fue todo, pues sorprendió al enviarle un potente mensaje al equipo cusqueño.

"Bueno, la verdad que salimos a plantear la idea que nos propusimos en la semana. Fue una semana corta también, y hoy nos salió todo. Mostramos buen nivel, fuimos un equipo muy serio y respetuoso con el rival, y eso marcó la diferencia", fueron sus primeros en conversación con los medios.

Aunque, el jugador de la selección peruana también dejó en claro que no todos los partidos de la Liga 1 terminarán así.

"Nosotros seguimos con la misma idea desde el principio. Hay partidos que se ganan así y partidos que se ganan 1-0. Lo importante es seguir sumando y seguir con la misma mentalidad. Hay partidos que nos salen todos como ahora, y partidos que van a ser apretados con resultados muy 'económicos' (cortos). Así que nada, contentos por el equipo y hay que seguir", complementó.

Jairo Vélez envió fuerte mensaje a Cusco FC

El volante cerró sus declaraciones enviando un mensaje de apoyo al cuadro imperial, reconociendo su desgaste por la Copa Libertadores y animándolos a seguir compitiendo en el torneo continental.

"¿Mensaje para Cusco? Son partidos raros, por decirlo así. Sabemos que esta goleada no se da en el fútbol profesional muy seguido. Creo que tienen un buen equipo, por ahí los agarramos un poco cansados, pero nada, a seguir, que esto es fútbol. Que sigan representando al Perú", finalizó.