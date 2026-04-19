Esteban Pavez tuvo sorpresivo concepto de Pablo Guede como DT de Alianza: “Una persona…”

Alianza Lima sigue dando de qué hablar tras golear 8-0 a Cusco FC. Sin embargo, uno de los que se llevó los reflectores fue Pablo Guede, debido al gran planteamiento que realizó para que los íntimos registraran la primera supergoleada en lo que va de la Liga 1. Es por ello que uno de los titulares dio explicaciones sobre el trabajo que viene realizando el estratega argentino.

Para Esteban Pavez, quien conoce bien las estrategias de Guede, este gran triunfo no fue casualidad. En ese sentido, Pavez reveló cómo Guede motiva a sus jugadores en cada entrenamiento y, además, sorprendió al dar a conocer la opinión que tiene sobre el DT.

Esteban Pavez tuvo sorpresivo concepto de Pablo Guede como DT de Alianza

Para el chileno, señaló que la personalidad de Guede es de una persona bastante intensa en cuanto al fútbol, pues lo vive de diferente manera. Mientras que en la parte táctica, el pivote manifestó que es la mejor que ha tenido en su carrera.

“Su identidad es la de una persona bastante intensa, que vive el fútbol a mil. Tácticamente, es de lo mejor que yo he tenido en mi carrera. Eso es muy importante, le da confianza al jugador: deja que uno pierda la pelota, pero intentándolo, y creo que eso es muy importante para uno", empezó diciendo Pavez para L1 Max.

"Planifica muy bien los partidos, no deja ningún detalle al azar y la verdad que todos están contentos con él. Se han visto los resultados: hoy es un reflejo de todo lo que hemos hecho en el año y estoy contento por eso", complementó.

Con respecto a la goleada, destacó la unión que tiene el elenco íntimo.

"Todos sabemos lo que tenemos que hacer dentro de la cancha: los que juegan, los que están en la banca, hasta los que no están citados. Todos sabemos nuestro rol y creo que eso es muy importante. Cada día se ve la unión del equipo; esto es como una familia y estoy contento por eso", finalizó el chileno.