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Prensa extranjera llenó de elogios a jugador de Alianza Lima tras goleada ante Cusco FC: "Clave"
La abultada goleada de Alianza Lima ante Cusco FC despertó la atención de la prensa extranjera y no tardaron en destacar a un talentoso jugador de los 'íntimos'.
Alianza Lima tuvo una noche espectacular y logró propinarle una abultada goleada por 8-0 a Cusco FC en la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Los comandados por Pablo Guede lograron subir a lo más alto de la tabla de posiciones y reafirman su condición de candidatos al título de la Liga 1. Tras el duelo, la prensa internacional dedicó grandes elogios por un jugador de los blanquiazules.
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Prensa extranjera elogió a jugador de Alianza Lima tras goleada ante Cusco FC
Nos referimos a Eryc Castillo, quien tuvo una actuación superlativa en el campo, y se consagró como la gran estrella de los ‘íntimos’ en el campo, anotó un hat-trick y comandó al equipo hacia la victoria. Por ello, la prensa ecuatoriana no dudó en destacar al extremo.
Luego del pitazo final, el medio 'ESPN de Ecuador' elogió el gran rendimiento de la ‘Culebra’, señalando que tuvo su mejor partido desde que fichó por Alianza Lima en la temporada pasada. En esa línea, remarcaron su habilidad para encarar a los rivales y su alta precisión en los pases, destacando sus dos asistencias.
ESPN de Ecuador elogió a Eryc Castillo tras su hat-trick con Alianza Lima
“El delantero, que esta vez jugó como segundo punta, tuvo su mejor partido desde que llegó a Matute, marcado por su atrevimiento e intensidad, (…). Más allá de los goles, la participación ofensiva de Castillo fue clave. Acertó el 91 por ciento de sus pases y, además de los tres tantos, sumó dos asistencias”, mencionaron en su publicación.
Por su parte, el portal ecuatoriano ‘Studio Fútbol’ también dedicó una publicación especial para Eryc Castillo y sus otros compatriotas que destacaron en esta goleada, como Jairo Vélez y Fernando Gaibor, quienes marcaron goles ante Cusco FC.
“Eryc Castillo fue la gran figura al firmar un hat-trick, mientras Fernando Gaibor aportó con un doblete y Jairo Vélez (tricolor que fue recientemente convocado a la selección peruana) también se hizo presente en el marcador”, señalaron.
Portal ecuatoriano destacó la actuación de Eryc Castillo ante Cusco FC
Números de Eryc Castillo con Alianza Lima en 2026
La 'Culebra' ha ido de menos a más en lo que va de la temporada con Alianza Lima, si bien fue señalado por no destacar con el equipo a inicios del año, en la actualidad es uno de los titulares indiscutibles en el esquema de Pablo Guede. De acuerdo con los datos de Sofascore, Eryc Castillo ya suma 12 partidos con los 'íntimos', donde ha logrado marcar 6 goles y brindar 4 asistencias.
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