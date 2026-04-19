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Castillo tuvo emotivas palabras sobre Gaibor tras victoria de Alianza: “La amistad que tenemos…”
Eryc Castillo dio a conocer que la amistad que tiene con Fernando Gaibor tuvo mucho que ver con la victoria que consiguió el elenco blanquiazul.
Alianza Lima logró una imponente victoria frente a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. El encuentro tuvo como protagonistas a los futbolistas Fernando Gaibor y Eryc Castillo. En ese sentido, Castillo, en zona mixta, no dudó en dar su análisis del partido.
En sus declaraciones, resaltó que su amistad con Gaibor fue clave para esta gran victoria, pues consideró que la química que tienen la trasladan al terreno de juego.
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Eryc Castillo tuvo emotivas palabras sobre Fernando Gaibor
Como se recuerda tanto Castillo como Gaibor pusieron sus nombres en el marcador. En ese sentido, el extremo explicó que la cercanía entre ambos facilita su juego con el balón, lo que también influyó en la abultada victoria de los íntimos.
"Primero, quiero agradecerle a Dios por la posibilidad de estar acá y por lo que hicimos hoy. (Gaibor y yo) andamos juntos en el día a día, vivimos casi en permanente comunicación. Creo que eso es importante para marcar una diferencia dentro del campo. Se ve reflejado, más allá del fútbol, la amistad que tenemos es verdadera y sincera, y eso ayuda a que en el campo juego, a veces solo con una mirada, ya sepamos lo que vamos a hacer", fueron las palabras de la ‘Culebra’ para L1 Max.
¿Cuánto puntuación obtuvo Eryc Castillo?
Tras el 8-0 frente a Cusco FC, Eryc Castillo recibió una puntuación de 10 por parte de Sofascore, siendo una de las más altas del equipo; su compatriota, Fernando Gaibor, también obtuvo el mismo puntaje.
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