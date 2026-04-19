¿Molesto? Paolo Guerrero se pronuncia con firme comentario tras el 8-0 de Alianza: "No nos podemos..."

Uno de los futbolistas que anotó en el abultado marcador de Alianza Lima por 8-0 a Cusco FC fue Paolo Guerrero. El capitán tenía que hacerse presente como lo manda su historia y selló uno de los goles para desatar la locura en el Estadio Alejandro Villanueva. No obstante, tras el término del compromiso se dirigió a los medios de prensa para expresar su sentir ante este marcador que los ubica parcialmente como líderes del Torneo Apertura 2026.

Paolo Guerrero declaró tras el 8-0 de Alianza Lima

El ‘Depredador‘ se dio unos minutos ante la prensa para comentar lo que fue este abultado marcador ante Cusco FC en Matute. Sabe que es consecuencia del trabajo que viene haciendo el plantel bajo la dirección de Pablo Guede, por lo que espera que sirva de motivación para los próximos partidos complicados que tienen en la temporada.

Del mismo modo, hace un fuerte pronunciamiento para que el equipo no se conforme con lo hecho ahora y se determine que fue el mejor partido del año. Cada uno debe estar con “los pies en la tierra“ y así ir paso a paso en busca del gran objetivo que es superar a Chankas en la tabla para ser campeones del Apertura.

“Creo que el partido lo venimos trabajando. Creo que es fruto de lo que venimos haciendo toda la semana. Salió redondo. ¿Mejor partido del año? Hicimos un gran partido, pero todavía falta más. No nos podemos conformar con esto. Ojalá vengan más partidos así, pero no nos podemos quedar como el 'gran partido del año'. Debemos mantenernos con los pies en la tierra. Esto que nos llene de motivación para entender que si seguimos así vamos a llegar bien lejos. Yo siempre quiero ganar, gracias a Dios se dio este resultado, pero creo que con la victoria siempre me voy a quedar así sea 1-0 o 2-0“, declaró Paolo Guerrero en zona mixta.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Paolo Guerrero marcó gol en el 8-0 de Alianza Lima a Cusco FC

Sobre el arranque del segundo tiempo, Paolo Guerrero quedó mano a mano ante el portero de Cusco FC y definió con gran categoría para sellar el 5-0 parcial en Matute. En primera instancia, se anuló dicha anotación porque no había entrado el balón al 100%, pero luego el VAR corrigió al juez principal para decretar el gol del ‘Depredador‘.

(VIDEO: L1 MAX)