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¡No es Advíncula! Nilson Loyola reveló que futbolista actual de Alianza Lima es hincha de Cristal

Nilson Loyola sorprendió al confesar que un jugador de Alianza Lima en el fondo es hincha acérrimo de Sporting Cristal, uno de sus principales rivales.

Francisco Esteves
Futbolista de Alianza Lima es hincha de Cristal.
Futbolista de Alianza Lima es hincha de Cristal. | Foto: Composición Líbero.
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El conocido futbolista Nilson Loyola, con paso por diferentes clubes de la Liga 1, sorprendió al revelar que un jugador actual de Alianza Lima es en realidad hincha acérrimo de Sporting Cristal, uno de los principales rivales que ha tenido el cuadro blanquiazul a lo largo de su historia.

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Según el elemento con paso por la selección peruana, uno de los fichajes más recientes en Matute es fanático 100% de los celestes. No es Luis Advíncula como muchos piensan, sino el mediocampista Pedro Aquino, quien llegó la temporada pasada a La Victoria como refuerzo estrella.

La verdad yo no hablé con él de ese tema (su fichaje), siempre lo molesto con cualquier foto que suba, pero este caso fue distinto. No sé, ya cada uno tiene su decisión y era un nuevo reto para él quizás el jugar en Alianza. Son cosas que pasan y son decisiones de cada uno”, comenzó indicando para el programa Uno-Dos.

Aquino es de Cristal, pero sí claro que es profesional. Igual creo que hay que respetar las opiniones de la hinchada de Cristal porque me pongo como hincha y te duele porque quisieras ver a un jugador de las menores volver, pero después de eso, uno es profesional y se debe a su trabajo. Ahora está en Alianza y siempre le voy a desear lo mejor”, sentenció Nilson Loyola sobre Pedro Aquino y su llegada a Alianza Lima.

¿Hasta cuándo tiene Pedro Aquino contrato en Alianza Lima?

Pedro Aquino no pertenece a Alianza Lima, ya que se encuentra a préstamo solo hasta junio del presente 2026. Luego, si es que decide no comprarlo o alargar el vínculo, deberá volver al Santos Laguna porque ahí tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2027.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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