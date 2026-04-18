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¡Doblete de golazos! Fernando Gaibor anota el 3-0 de Alianza Lima ante Cusco FC
Fernando Gaibor marcó otro golazo para darle la victoria 3-0 a Alianza Lima sobre Cusco FC y los blanquiazules son líderes de la Liga 1.
Fernando Gaibor está totalmente fino y marcó otro golazo para que comience la goleada de Alianza Lima 3-0 sobre Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. El ecuatoriano demostró que sigue siendo clave en el plantel blanquiazul con un doblete que le da la cima a los íntimos en la Liga 1 2026.
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El elenco victoriano sabía que debía convertir más tantos para pasar a Los Chankas en el primer lugar de la tabla de posiciones, por lo que siguió atacando y llegó una nueva obra de arte por parte del ‘Guante’, quien le pegó desde lejos y venció al portero rival.
Vale precisar que ahí no quedó el tema, ya que poco después Alianza Lima volvió a convertir mediante, nuevamente, Eryc Castillo que aprovechó un rebote en el área. Los íntimos hicieron una fiesta en el primer tiempo y dejaron sin reacción a los 'Dorados'.
Además, en la segunda parte aparecieron Paolo Guerrero, Alan Cantero, Jairo Vélez y una vez más 'La Culebra' para poner el 8-0. Al término de esta nota ese es el marcador y el partido aún no culmina, por lo que podría aumentar de forma histórica.
¿Cómo formó Alianza Lima ante Cusco FC?
Así salió Alianza Lima de Pablo Guede: Alejandro Duarte, Marco Huamán, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Luis Advíncula, Alan Cantero, Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
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