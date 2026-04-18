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Otra vez lejos del Mundial: Perú recibe terrible noticia que lo aleja del próximo torneo FIFA

La selección peruana recibió una pésima noticia que preocupa a los hinchas, ya que puede quedar eliminada del siguiente Mundial de la FIFA.

Francisco Esteves
Perú recibe terrible noticia que lo aleja del próximo Mundial.
Perú recibe terrible noticia que lo aleja del próximo Mundial. | Foto: GLR.
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La selección peruana le dio una triste noticia a todos sus hinchas, quienes esperaban poder clasificar al próximo Mundial de la FIFA. Ahora, la Blanquirroja se complicó bastante en su afán de conseguir uno de los boletos para la prestigiosa cita internacional.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco firmaron contrato con Sport Boys por todo el 2026.

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Resulta que el plantel femenino dirigido por Antonio Spinelli enfrentó a Ecuador en Quito por la Liga de Naciones Conmebol, que es el proceso clasificatorio para la Copa del Mundo 2027. El cuadro nacional debía ganar para meterse en zona de repesca, pero terminó cayendo 1-0 en un partido polémico, ya que el árbitro cobró dos penales a favor de los locales.

Este marcador hace que la selección peruana caiga a la séptima casilla del campeonato, aunque todavía está a un punto del repechaje. Sin embargo, esa no fue la única mala noticia de Perú, sino que encima uno de sus rivales directos obtuvo un triunfo que casi le asegura el tercer lugar de la tabla de posiciones.

Selección peruana

Perú cayó ante Ecuador en Quito.

Y es que Chile derrotó a Uruguay en condición de visitante por 3-1 y sumó 10 unidades, mientras que la Blanquirroja se quedó en 7. Todo esto a falta de solo dos fechas para que termine la Liga de Naciones Conmebol. Los dos primeros clasifican de forma directa, mientras que el tercer y cuarto puesto acuden a la repesca internacional.

Próximos partidos de Perú

Ahora, la selección peruana deberá esperar hasta junio para definir su clasificación al Mundial 2027. El 5 de dicho mes visitará a Argentina en búsqueda de la hazaña, y luego el 9 recibirá a Bolivia por la última fecha de la competición sudamericana. Perú debe ganar y esperar que Venezuela, Ecuador y Paraguay sumen máximo 1 punto.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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