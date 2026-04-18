- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Cusco FC
- Atlético de Madrid vs. Real Sociedad
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1 2026
- Universitario vs. Géminis
Otra vez lejos del Mundial: Perú recibe terrible noticia que lo aleja del próximo torneo FIFA
La selección peruana recibió una pésima noticia que preocupa a los hinchas, ya que puede quedar eliminada del siguiente Mundial de la FIFA.
La selección peruana le dio una triste noticia a todos sus hinchas, quienes esperaban poder clasificar al próximo Mundial de la FIFA. Ahora, la Blanquirroja se complicó bastante en su afán de conseguir uno de los boletos para la prestigiosa cita internacional.
PUEDES VER: DT de Sport Boys tomó firme decisión con Zambrano y Trauco de cara al duelo ante Alianza Atlético
Resulta que el plantel femenino dirigido por Antonio Spinelli enfrentó a Ecuador en Quito por la Liga de Naciones Conmebol, que es el proceso clasificatorio para la Copa del Mundo 2027. El cuadro nacional debía ganar para meterse en zona de repesca, pero terminó cayendo 1-0 en un partido polémico, ya que el árbitro cobró dos penales a favor de los locales.
Este marcador hace que la selección peruana caiga a la séptima casilla del campeonato, aunque todavía está a un punto del repechaje. Sin embargo, esa no fue la única mala noticia de Perú, sino que encima uno de sus rivales directos obtuvo un triunfo que casi le asegura el tercer lugar de la tabla de posiciones.
Perú cayó ante Ecuador en Quito.
Y es que Chile derrotó a Uruguay en condición de visitante por 3-1 y sumó 10 unidades, mientras que la Blanquirroja se quedó en 7. Todo esto a falta de solo dos fechas para que termine la Liga de Naciones Conmebol. Los dos primeros clasifican de forma directa, mientras que el tercer y cuarto puesto acuden a la repesca internacional.
Próximos partidos de Perú
Ahora, la selección peruana deberá esperar hasta junio para definir su clasificación al Mundial 2027. El 5 de dicho mes visitará a Argentina en búsqueda de la hazaña, y luego el 9 recibirá a Bolivia por la última fecha de la competición sudamericana. Perú debe ganar y esperar que Venezuela, Ecuador y Paraguay sumen máximo 1 punto.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90