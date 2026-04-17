DT de Sport Boys tomó firme decisión con Zambrano y Trauco de cara al duelo ante Alianza Atlético

Luego de la dura derrota ante FBC Melgar por 3-1 en el Callao, Sport Boys afrontará un difícil encuentro ante Alianza Atlético en el Campeones del 36 por la 11.ª fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Duelo que puede significar el debut oficial de Carlos Zambrano y Miguel Trauco como jugadores rosados.

Luego de quedar fuera del choque ante los rojinegros, el periodista de L1 Max, Ernesto Jerónimo Macedo León, señaló que ambos futbolistas sí serán convocados y tienen muchas chances de debutar.

“Miguel Trauco y Carlos Zambrano están convocados en Sport Boys ante Alianza Atlético de Sullana. Los defensores tienen chances de debutar frente al club de Federico Urciuoli”, escribió el comunicador.

Información sobre Miguel Trauco y Carlos Zambrano.

¿Cómo llega Sport Boys al duelo ante Alianza Atlético?

El equipo de Carlos Desio no la viene pasando nada bien en el Torneo Apertura, pues de 10 partidos jugados, ha ganado solo dos, empató dos y perdió los seis restantes. En cuanto a la tabla de posiciones, se encuentra en la casilla 16 con apenas ocho unidades y viene de acumular dos derrotas seguidas: ante FBC Melgar en el Callao y frente a Deportivo Garcilaso en el Cusco.

¿Cuándo juegan Sport Boys vs Alianza Atlético?

El duelo entre Sport Boys vs Alianza Atlético se llevará a cabo este domingo 19 de abril a partir de las 3.00 p. m. en el Estadio Campeones del 36 y contará con transmisión de L1 Max.