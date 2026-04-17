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DT de Sport Boys tomó firme decisión con Zambrano y Trauco de cara al duelo ante Alianza Atlético

¿Debutan con la rosada? El entrenador Carlos Desio tomó una fuerte medida con Carlos Zambrano y Miguel Trauco para el duelo en el Campeones del 36 por la Liga 1.

Gary Huaman
Carlos Zambrano y Miguel Trauco firmaron contrato con Sport Boys por todo el 2026.
Carlos Zambrano y Miguel Trauco firmaron contrato con Sport Boys por todo el 2026. | Foto: composición Líbero
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Luego de la dura derrota ante FBC Melgar por 3-1 en el Callao, Sport Boys afrontará un difícil encuentro ante Alianza Atlético en el Campeones del 36 por la 11.ª fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Duelo que puede significar el debut oficial de Carlos Zambrano y Miguel Trauco como jugadores rosados.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 en la fecha 11 del campeonato.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: clasificación y resultados de la fecha 11 del Apertura

Luego de quedar fuera del choque ante los rojinegros, el periodista de L1 Max, Ernesto Jerónimo Macedo León, señaló que ambos futbolistas sí serán convocados y tienen muchas chances de debutar.

Miguel Trauco y Carlos Zambrano están convocados en Sport Boys ante Alianza Atlético de Sullana. Los defensores tienen chances de debutar frente al club de Federico Urciuoli”, escribió el comunicador.

Información sobre Miguel Trauco y Carlos Zambrano.

Información sobre Miguel Trauco y Carlos Zambrano.

¿Cómo llega Sport Boys al duelo ante Alianza Atlético?

El equipo de Carlos Desio no la viene pasando nada bien en el Torneo Apertura, pues de 10 partidos jugados, ha ganado solo dos, empató dos y perdió los seis restantes. En cuanto a la tabla de posiciones, se encuentra en la casilla 16 con apenas ocho unidades y viene de acumular dos derrotas seguidas: ante FBC Melgar en el Callao y frente a Deportivo Garcilaso en el Cusco.

¿Cuándo juegan Sport Boys vs Alianza Atlético?

El duelo entre Sport Boys vs Alianza Atlético se llevará a cabo este domingo 19 de abril a partir de las 3.00 p. m. en el Estadio Campeones del 36 y contará con transmisión de L1 Max.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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