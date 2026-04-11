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DT de Sport Boys señaló que Miguel Trauco está subido de peso y le dio nueva posición: "Ofensivo"

Carlos Desio, director técnico de Sport Boys, sorprendió admitiendo que Miguel Trauco está subido de peso y reveló que no lo está usando como defensor.

Francisco Esteves
DT de Sport Boys habló sobre Miguel Trauco.
DT de Sport Boys habló sobre Miguel Trauco. | Foto: Alianza Lima - X.
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Recientemente Sport Boys anunció mediante sus redes sociales la contratación de dos ex Alianza Lima: Carlos Zambrano y Miguel Trauco. En ese sentido, Carlos Desio sorprendió dando sus conclusiones sobre cada jugador luego de verlos entrenar y confesó que el lateral izquierdo se encuentra subido de peso. Además, no lo usó en su posición natural sino que ahora lo mandó al ataque.

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El director técnico de los rosados tuvo una breve entrevista para el programa 'PBO Campeonísimo', en donde reveló detalles sobre la llegada de los conocidos elementos con paso por la selección peruana. Si bien señaló que ambos son sumamente talentosos y que están dando todo de sí en los entrenamientos, la parte más importante de las declaraciones se la llevó el denominado ‘Genio’ de Tarapoto.

"A lo mejor están antes (del partido con Juan Pablo II). Al que estoy variando mucho es a Miguel. El otro día lo puse de volante ofensivo por izquierda, ayer de doble seis y hoy de central por izquierda. Estoy viendo la variable para sacarle lo mejor. Hoy Carlos entrenó bien, los dos", indicó Carlos Desio sobre las diferentes posiciones en las que ha probado al ex Alianza Lima.

Asimismo, el entrenador de Sport Boys no tuvo inconvenientes en tocar el tema del sobrepeso que atraviesa Miguel Trauco producto de no haber realizado una pretemporada adecuada. "Tiene la virtud de ser inteligente. Él me va a dar soluciones donde lo ponga. Sé que anteriormente había jugado de volante. Creo que tiene un excelente pie y visión de juego. Tiene que bajar un poco de peso, si bien es de contextura física grande, debe bajar porque hace un mes no entrena al nivel que debe", sentenció el director técnico argentino.

¿Cuándo debutarán Carlos Zambrano y Miguel Trauco en Sport Boys?

Si bien no hay una fecha oficial, Carlos Desio indicó que dependiendo cómo lleguen podrían jugar antes del partido ante Juan Pablo II el 25 de abril. Los dos encuentros previos a dicho enfrentamiento son con Melgar en el Callao y Alianza Atlético en condición de visitante. Lo cierto es que el debut de ambos no pasa de este mes.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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