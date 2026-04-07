Prensa argentina dio fuerte comentario al fichaje de Zambrano y Trauco a Boys: "Acusados..."
Reconocido medio argentino no se guardó nada y lanzó rotundo comentario sobre el fichaje de Carlos Zambrano y Miguel Trauco a Sport Boys.
Carlos Zambrano y Miguel Trauco fueron presentados como nuevos futbolistas de Sport Boys tras su salida de Alianza Lima por acto de indisciplina y haber sido denunciado por presunto abuso carnal. Desde Argentina no pasó desapercibida la noticia y lanzaron un contundente comentario sobre el flamante fichaje de los dos futbolistas en el fútbol peruano.
El medio argentino TyC Sports utilizó sus redes sociales para informar el fichaje de Zambrano y Trauco a Sport Boys luego de salir de forma inesperada de Alianza por actos de indisciplina y denuncia.
Ante esta situación, el portal mencionó que los futbolistas que son acusados por abuso carnal ya fueron oficializados como nuevos jugadores del cuadro chalaco tras estar cerca de 3 meses sin equipo.
“Carlos Zambrano y Miguel Trauco vuelven a tener club. Los dos futbolistas peruanos que rescindieron contrato con Alianza Lima tras ser denunciados por abuso con acceso carnal contra una ciudadana argentina fueron oficializados por el Sport Boys, también de Perú, luego de más de dos meses sin equipo. Su llegada fue anunciada en redes sociales y se sumarán al equipo por lo que resta de la temporada 2026 con ocho fechas del Torneo Apertura ya disputadas”, afirmó.
¿Por cuánto tiempo firmaron Carlos Zambrano y Miguel Trauco con Sport Boys?
Carlos Zambrano y Miguel Trauco llegaron a un acuerdo con Sport Boys para jugar por una temporada de cara a la Liga 1 2026, asimismo, si ambos cumplen con los objetivos, pueden renovar por un año más.
