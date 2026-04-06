Carlos Zambrano y Miguel Trauco sorprenden con cláusula sorpresa tras firmar por Sport Boys

Sport Boys llegó a un acuerdo con Carlos Zambrano y Miguel Trauco para que sean sus flamantes futbolistas de cara a la temporada 2026 de la Liga 1. Asimismo, en medio del contrato firmado por los exjugadores de Alianza Lima se reveló que ambos tienen una cláusula sorpresa que los beneficia: Estamos hablando que si cumplen con los objetivos pueden firmar por un año más.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco son futbolista de Sport Boys y sorprenden con cláusula sorpresa

Según informó José Varela en ‘Linkeados’, Zambrano y Trauco ya son jugadores de Sport Boys y firmaron un contrato hasta fines de 2026 con la cláusula de ampliar por un año más.

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