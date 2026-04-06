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¿Cuándo será el debut de Carlos Zambrano y Miguel Trauco con Sport Boys en la Liga 1 2026?

Contra todo pronóstico, el 'Káiser' y el 'Genio' fueron oficializados por Sport Boys y ya existe una fecha tentativa para verlos vestidos de rosado.

Gary Huaman
Carlos Zambrano y Miguel Trauco fueron oficializados por el cuadro rosado.
Carlos Zambrano y Miguel Trauco fueron oficializados por el cuadro rosado. | Foto: Sport Boys
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Carlos Zambrano y Sport Boys finalmente fueron oficializados en Sport Boys. Luego de varias semanas de incertidumbre, donde ambos futbolistas estaban negociando con su nuevo club, firmaron con el primer campeón del fútbol peruano hasta finales de la temporada 2026.

Los Chankas CyC es el único líder del Torneo Apertura con 23 unidades.

PUEDES VER: ¿Los Chankas ganarán el Torneo Apertura? El fixture que le resta al único líder de la Liga 1 2026

Tras este anuncio, varios hinchas rosados empezaron a preguntarse cuándo podrían verlos en acción, pues Sport Boys los necesita con urgencia debido a que no la está pasando nada bien en el Torneo Apertura. Tras 9 fechas jugadas, el cuadro del Callao se encuentra en la casilla 16 con solo 8 unidades, pues ha ganado 2 partidos, empató 2 y perdió los 5 restantes.

¿Cuándo debutarán Carlos Zambrano y Miguel Trauco con Sport Boys?

En ese sentido, la información es que Carlos Zambrano y Miguel Trauco se sumarán a los entrenamientos del conjunto rosado este martes 7 de abril y, si es que todo sale bien, podrían debutar el 14 de abril cuando Sport Boys reciba a FBC Melgar en el Miguel Grau por la décima jornada del Torneo Apertura 2026.

Si es que el entrenador Carlos Desio considera que todavía no están con ritmo y necesitan de más sesiones de entrenamiento, podríamos verlos cuando los rosados visiten a Alianza Atlético de Sullana el domingo 19 de abril por la onceava fecha. Lo que sí es verdad es que Sport Boys no se encuentra en el lujo de que tanto Zambrano y Trauco estén fuera del campo mucho tiempo, pues los necesita para que puedan ayudar a que el cuadro empiece a escalar posiciones en la tabla.

Sport Boys

Sport Boys presentó a Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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