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Alineaciones Alianza Atlético vs Tigre: el 11 churre para su debut en la Copa Sudamericana 2026

¡Se viene el debut de los churres! Alianza Atlético recibirá a Tigre de Argentina en el Miguel Grau del Callao y aquí podrás revisar las alineaciones.

Gary Huaman
Alianza Atlético jugará ante Tigre en el Miguel Grau del Callao.
Alianza Atlético jugará ante Tigre en el Miguel Grau del Callao. | Foto: composición Líbero
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Luego de 16 años de espera, Alianza Atlético volverá a participar en la Copa Sudamericana este martes 7 de abril enfrentará a Tigre por la fecha 1 del grupo A en el Miguel Grau del Callao. La última vez que los churres disputaron este torneo fue en 2009, donde llegaron hasta los octavos de final tras eliminar a Deportivo Anzoátegui de Venezuela. Ahora, los dirigidos por Federico Urciuoli buscarán igualar o mejorar esa participación.

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En la previa de este encuentro, Alianza Atlético rescató un valioso empate ante Atlético Grau y escaló a la décima posición del Torneo Apertura con 11 puntos y en lo que va de este torneo, los churres apenas han ganado dos encuentros, empatado cinco y cayeron en otros dos.

Por su parte, Tigre no está pasando por un buen momento en el fútbol argentino, pues el último fin de semana sufrió una dura derrota ante Independiente Rivadavia por 2-0 y sumó su quinto partido consecutivo sin conocer la victoria y actualmente se encuentra en la séptima casilla del grupo B con 17 unidades. A continuación podrás conocer cómo alinearán ambos equipos por la Copa Sudamericana 2026.

Alineación Alianza Atlético vs Tigre: así jugarán los churres

  • Prieto; Gordillo, Vigellas, Suárez, Perleche; Fernández, Díaz, Lupu; Coronel, Penilla y Larios Saavedra.

Alineación Tigre vs Alianza Atlético: así jugarán los argentinos

  • Zenobio; Álvarez, Barrionuevo, Laso, Arias; Leyes, López, Martínez, Elías; Romero y Russo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Atlético vs Tigre por la Copa Sudamericana 2026?

El partido entre Alianza Atlético vs Tigre por la Copa Sudamericana se jugará este martes 7 de abril a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana) y 11.00 p. m. (hora argentina) en el Miguel Grau del Callao.

¿Dónde ver Alianza Atlético vs Tigre por la Copa Sudamericana 2026?

La transmisión del choque entre Alianza Atlético vs Tigre por la Copa Sudamericana 2026 estará a cargo de DSports y DGO para toda Sudamérica.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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