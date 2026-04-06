Alineaciones Alianza Atlético vs Tigre: el 11 churre para su debut en la Copa Sudamericana 2026

Luego de 16 años de espera, Alianza Atlético volverá a participar en la Copa Sudamericana este martes 7 de abril enfrentará a Tigre por la fecha 1 del grupo A en el Miguel Grau del Callao. La última vez que los churres disputaron este torneo fue en 2009, donde llegaron hasta los octavos de final tras eliminar a Deportivo Anzoátegui de Venezuela. Ahora, los dirigidos por Federico Urciuoli buscarán igualar o mejorar esa participación.

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En la previa de este encuentro, Alianza Atlético rescató un valioso empate ante Atlético Grau y escaló a la décima posición del Torneo Apertura con 11 puntos y en lo que va de este torneo, los churres apenas han ganado dos encuentros, empatado cinco y cayeron en otros dos.

Por su parte, Tigre no está pasando por un buen momento en el fútbol argentino, pues el último fin de semana sufrió una dura derrota ante Independiente Rivadavia por 2-0 y sumó su quinto partido consecutivo sin conocer la victoria y actualmente se encuentra en la séptima casilla del grupo B con 17 unidades. A continuación podrás conocer cómo alinearán ambos equipos por la Copa Sudamericana 2026.

Alineación Alianza Atlético vs Tigre: así jugarán los churres

Prieto; Gordillo, Vigellas, Suárez, Perleche; Fernández, Díaz, Lupu; Coronel, Penilla y Larios Saavedra.

Alineación Tigre vs Alianza Atlético: así jugarán los argentinos

Zenobio; Álvarez, Barrionuevo, Laso, Arias; Leyes, López, Martínez, Elías; Romero y Russo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Atlético vs Tigre por la Copa Sudamericana 2026?

El partido entre Alianza Atlético vs Tigre por la Copa Sudamericana se jugará este martes 7 de abril a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana) y 11.00 p. m. (hora argentina) en el Miguel Grau del Callao.

¿Dónde ver Alianza Atlético vs Tigre por la Copa Sudamericana 2026?

La transmisión del choque entre Alianza Atlético vs Tigre por la Copa Sudamericana 2026 estará a cargo de DSports y DGO para toda Sudamérica.