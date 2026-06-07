Felipe Chávez recibe inesperada noticia en medio de salida de FC Colonia y quedar fuera de Perú

Uno de los jugadores que más ilusión despierta en los hinchas de la selección peruana es Felipe Chávez. El volante sigue jugando en la Bundesliga, pero se confirmó que dejará las filas del FC Colonia y deberá volver al Bayern Múnich, además de su ya conocida ausencia en la lista de la 'Bicolor'. En medio de ese contexto, el joven talento recibió una inesperada noticia que puede afectar su carrera.

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¿Qué noticia recibió Felipe Chávez?

Felipe Chávez continúa consolidándose como una de las mayores promesas del fútbol peruano. A sus 19 años, el mediocampista se mantiene vinculado al fútbol alemán y, pese a no haber contado con una gran cantidad de minutos durante su préstamo en FC Colonia, sigue despertando expectativas por su proyección.

Aunque el conjunto alemán ya comunicó que no hará uso de la opción de compra por el jugador, el joven volante recibió una importante noticia en medio de la incertidumbre sobre su futuro. El portal especializado Transfermarkt actualizó las cotizaciones de los futbolistas peruanos y elevó el valor de mercado de Chávez hasta los 4 millones de euros.

Felipe Chávez recibió una revalorización en su valor de mercado y alcanza los 4 millones.

La nueva tasación de Felipe Chávez representa un incremento significativo respecto a su última valoración y establece una cifra récord en su corta carrera. Además, lo posiciona como el segundo jugador peruano más valioso de la actualidad con tan solo 19 años, lo que demuestra que es una pieza de valor para el futuro de la selección peruana.

Este reconocimiento refleja la confianza que existe en torno a su potencial y a las condiciones que ha mostrado en su proceso formativo. Asimismo, podría convertirse en una motivación adicional para pelear por una oportunidad en el primer equipo de Bayern Múnich durante la próxima temporada.

Los números de Felipe Chávez en la última temporada

Felipe Chávez ha pasado por una temporada con altibajos, ya que empezó jugando en las divisiones menores del Bayern Múnich hasta debutar con el primer equipo en la Bundesliga. Luego, fue cedido al FC Colonia para que pudiera adquirir mayor rodaje. En total, registró 12 partidos entre las principales competencias, donde marcó solo dos goles (ambos por la Youth League).