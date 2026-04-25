DT de Colonia rompió su silencio sobre por qué Chávez no suma minutos en la Bundesliga: "Tiene una..."

Felipe Chávez es una de las promesas del Bayern Múnich, por lo que el gigante alemán decidió cederlo al Colonia con la intención de que sume minutos y tenga mayor protagonismo. Sin embargo, la realidad fue distinta, ya que el jugador de la selección peruana no ha tenido la participación esperada.

En ese sentido, René Wagner, entrenador del Colonia, rompió su silencio y no solo habló sobre los motivos por los cuales Chávez no ha tenido minutos, sino que también no dudó en llenarlo de elogios.

DT de Colonia rompió su silencio sobre por qué Felipe Chávez no juega

El estratega no dudó en elogiar a Chávez, señalando que tiene una calidad increíble y que en cada entrenamiento saca lo mejor de sí.

"Felipe lo da todo en cada entrenamiento. Tiene una calidad increíble con el balón, que demuestra en cada sesión. Pero también es un jugador muy joven que no tiene mucha experiencia en la Bundesliga . No puede evitarlo, pero hay otros jugadores que llevan más tiempo en la liga", empezó diciendo.

"Tenemos un perfil muy similar en la plantilla con Luca, a quien hemos utilizado recientemente. Dentro de diez años, Felipe tendrá 29 años y entonces habrá otro de 18", finalizó.

Valor de Felipe Chávez

La carrera de Felipe Chávez viene en ascenso y esto se ve reflejado en el valor que mantiene en el mercado europeo. Actualmente, el volante tiene una cotización de 2 millones de euros, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt.