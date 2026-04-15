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Champions League: clasificados y cruces de semifinales

Bayern Múnich vs PSG: fecha, hora y dónde ver partido de semifinales de la Champions League

Revisa cuándo, a qué hora y dónde ver el partido Bayern Múnich vs PSG por la ida de las semifinales de la Champions League.

Francisco Esteves
Bayern Múnich vs PSG por la Champions League.
Bayern Múnich vs PSG por la Champions League. | Foto: Composición Líbero.
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No te pierdas el emocionante partido entre Bayern Múnich vs PSG por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League. Tras haber llegado hasta esta instancia, alemanes y franceses chocarán en una llave para definir a uno de los finalistas. Te contamos cuándo, a qué hora y dónde ver el trascendental duelo internacional.

Semifinalistas de la Champions League 2025/2026.

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¿Cuándo juega Bayern Múnich vs. PSG?

El partido de ida entre Bayern Múnich vs. PSG se llevará a cabo el próximo martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes, en París, Francia; mientras que el duelo de vuelta se realizará el 6 de mayo en el Allianz Arena de Baviera, Alemania.

Bayern Múnich vs. PSG: horarios del partido

Te brindamos el horario según tu país:

  • México: 13.00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 14.00 horas
  • Venezuela, Bolivia: 15.00 horas
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay: 16.00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. PSG?

La transmisión de ambos partidos entre Bayern Múnich vs. PSG por la Champions League será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver totalmente online el encuentro UEFA en Disney Plus si cuentas con una suscripción pagada a la conocida plataforma de streaming.

¿Cómo llegan Bayern Múnich y PSG?

Bayern Múnich venció al Real Madrid en lo que fue la llave de la Champions League, ya que ganó por un global de 6-4 en un partido que se definió en los minutos finales. Por su parte, el PSG clasificó a esta instancia con suma tranquilidad luego de golear por un total de 4-0 al Liverpool. El vencedor de esta serie chocará con el ganador del Arsenal vs. Atlético Madrid.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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