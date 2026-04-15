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Bayern Múnich vs Real Madrid por Champions League
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Champions League: clasificados y cruces de semifinales
Kylian Mbappé volvió a poner la ventaja del Real Madrid sobre Bayern Múnich. | Foto: captura/ESPN

Kylian Mbappé no falló ante Neuer: Real Madrid ya vence 3-2 al Bayern Múnich en Alemania

¡El Real Madrid volvió a ponerse en ventaja! Sobre el final del primer tiempo, el delantero francés anotó el tercer tanto y emparejó la serie por la Champions League.

Gary Huaman
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