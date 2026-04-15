Kylian Mbappé volvió a poner la ventaja del Real Madrid sobre Bayern Múnich. | Foto: captura/ESPN

Kylian Mbappé no falló ante Neuer: Real Madrid ya vence 3-2 al Bayern Múnich en Alemania

¡El Real Madrid volvió a ponerse en ventaja! Sobre el final del primer tiempo, el delantero francés anotó el tercer tanto y emparejó la serie por la Champions League.