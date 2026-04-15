Clasificados a semifinales Champions League 2025-26: así quedaron los cruces y el camino a la final
Acabaron la etapa de los cuartos de final y ya conocemos a los cuatro clubes que pelearán en las semifinales para llegar a la gran final de la Champions League.
¡Cada vez falta menos para conocer a los otros dos semifinalistas de la UEFA Champions League! Atlético de Madrid y PSG fueron los primeros en llegar a esta instancia tras dejar al FC Barcelona y Liverpool FC en el camino, respectivamente. Ahora falta conocer a los ganadores de los duelos entre Arsenal vs Sporting Lisboa y Real Madrid vs Bayern Múnich.
Clasificados a las semifinales de la Champions League
- Atlético de Madrid
- PSG
- Arsenal o Sporting Lisboa
- Real Madrid o Bayern Múnich.
Cruces de semifinales de la Champions League (ida)
- PSG vs Real Madrid/Bayern Múnich | 28 de abril/29 de abril
- Atlético Madrid vs Sporting CP/Arsenal | 28 de abril/29 de abril.
Cruces de semifinales de la Champions League (vuelta)
- PSG vs Bayern Múnich/Real Madrid | 5 de mayo/6 de mayo
- Atlético Madrid vs Arsenal/Sporting CP | 5 de mayo/6 de mayo.
