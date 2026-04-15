Champions League: clasificados y cruces de semifinales

Clasificados a semifinales Champions League 2025-26: así quedaron los cruces y el camino a la final

Acabaron la etapa de los cuartos de final y ya conocemos a los cuatro clubes que pelearán en las semifinales para llegar a la gran final de la Champions League.

Gary Huaman
Atlético de Madrid y París Saint-Germain fueron los primeros clasificados. | Foto: composición Líbero
¡Cada vez falta menos para conocer a los otros dos semifinalistas de la UEFA Champions League! Atlético de Madrid y PSG fueron los primeros en llegar a esta instancia tras dejar al FC Barcelona y Liverpool FC en el camino, respectivamente. Ahora falta conocer a los ganadores de los duelos entre Arsenal vs Sporting Lisboa y Real Madrid vs Bayern Múnich.

Clasificados a las semifinales de la Champions League

  • Atlético de Madrid
  • PSG
  • Arsenal o Sporting Lisboa
  • Real Madrid o Bayern Múnich.

Cruces de semifinales de la Champions League (ida)

  • PSG vs Real Madrid/Bayern Múnich | 28 de abril/29 de abril
  • Atlético Madrid vs Sporting CP/Arsenal | 28 de abril/29 de abril.

Cruces de semifinales de la Champions League (vuelta)

  • PSG vs Bayern Múnich/Real Madrid | 5 de mayo/6 de mayo
  • Atlético Madrid vs Arsenal/Sporting CP | 5 de mayo/6 de mayo.

AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

