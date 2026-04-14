Bayern Múnich vs Real Madrid EN VIVO por Champions League: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Llegó el día del partidazo entre Bayern Múnich vs Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Dicho compromiso se llevará a cabo en el Allianz Arena este miércoles 15 de abril a partir de las 14.00 hora peruana (19.00 horas GMT) con la transmisión de ESPN, Movistar Plus y Disney Plus. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto del compromiso por Libero.pe.

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Uno de los equipos que tendrá la atención de millones de aficionados es Real Madrid. El máximo ganador de la Champions League está en la cuerda floja de quedarse sin ningún título en la presente temporada. Es por ello que todos los esfuerzos concentrarán en el Allianz Arena en busca de remontar la llave que dejaron escapar en el Bernabéu.

Se espera un once totalmente ofensivo bajo la dirección de Álvaro Arbeloa, quien tiene la obligación de ganar en Alemania para así forzar, como mínimo, el tiempo extra para soñar con el pase a semifinales. Los blancos tienen la historia de por medio para creer en una remontada, pero lo visto en el Bernabéu da pie a concluir que Bayern Múnich tiene más argumentos para avanzar de ronda.

Justamente, el conjunto bávaro no es solo favorito en esta llave ante Real Madrid, sino para ser firme candidato al título europeo. Sin embargo, los dirigidos por Kompany están totalmente concentrados para no cometer errores en casa y así demostrar que lo visto en el Bernabéu no fue algo casual que se da de vez en cuando en Champions League.

Bayern Múnich anuncia su partido ante Real Madrid.

¿Cuándo juega Bayern Múnich vs Real Madrid?

El partido entre Bayern Múnich vs Real Madrid por la vuelta de cuartos de final de Champions League se juega este miércoles 15 de abril en el Allianz Arena de Alemania. Los bávaros tienen la ventaja en la llave, pero deben consolidarlo en casa ante un cuadro madridista que se juega la vida en los 90 minutos restantes.

¿A qué hora juega Bayern Múnich vs Real Madrid?

Este choque entre Bayern Múnich vs Real Madrid inicia a partir de las 14.00 hora peruana (19.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14.00 horas

Venezuela, Bolivia: 15.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay: 16.00 horas

¿Dónde ver Bayern Múnich vs Real Madrid?

La transmisión del partido entre Bayern Múnich vs Real Madrid se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, puedes seguirlo mediante la app de Disney Plus a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil. En España, el canal que transmitirá este vibrante encuentro en el Allianz Arena será Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

Canales de transmisión para ver Bayern Múnich vs Real Madrid

Argentina: FOX Sports, Disney+ Premium

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney+ Premium

Brasil: MAX

México: FOX One

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, Univisión, ViX, SiriusXM FC

Posibles alineaciones de Bayern Múnich vs Real Madrid

Bayern Múnich: Manuel Neuer, Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane.

Real Madrid: Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Arda Güler, Kylian Mbappe y Vinicius.

Bayern Múnich vs Real Madrid: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Bayern Múnich se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Real Madrid en este duelo de vuelta por cuartos de final de la Champions League. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS BAYERN MÚNICH EMPATE REAL MADRID Betsson 1.55 5.15 4.95 Betano 1.60 5.20 4.85 Bet365 1.55 5.25 4.75 1XBet 1.56 5.58 5.07 Doradobet 1.55 5.33 4.75

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