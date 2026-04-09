Real Madrid vs Girona EN VIVO por LaLiga: pronóstico, horarios y canales para ver partido
Real Madrid recibe al Girona este viernes 10 de abril en el Bernabéu. Consulta el pronóstico, horarios confirmados y canales de TV para seguir este partido por LaLiga.
Real Madrid se enfrenta a Girona este viernes 10 de abril, en partido correspondiente a la fecha 31 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Este duelo se disputará en el estadio Santiago Bernabéu y promete mucha emoción de principio a fin.
PUEDES VER: Figura de Flamengo tuvo determinante análisis sobre victoria ante Cusco FC: “Se sintió bien”
Real Madrid vs Girona: previa del partido
El ‘merengue’ llega golpeado tras dos traspiés que lo tienen cerca de quedarse sin títulos esta temporada. Viene de caer 2-1 ante Mallorca en LaLiga y a mitad de semana perdió en casa por similar marcador contra Bayern Múnich en los cuartos de la Champions League.
Cabe señalar que el elenco dirigido por Álvaro Arbeloa comenzará la jornada a siete puntos del líder Barcelona y espera una victoria para acortar momentáneamente esa ventaja, a la espera que los azulgranas caigan en el derbi frente a Espanyol.
Por su parte, los ‘blanco y rojos’ se sitúan a mitad de tabla en el campeonato ibérico y necesitan sumar de a tres para seguir soñando con clasificar a un torneo internacional de cara a la siguiente campaña.
Real Madrid vs Girona: horario
- México y Centroamérica: 13.00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 14.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 15.00 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 15.00 horas
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16.00 horas
- España: 21.00 horas
Real Madrid vs Girona: dónde ver
- Perú: ESPN 2 y Disney+
- Argentina: ESPN 2 y Disney+
- Colombia: ESPN 2 y Disney+
- Ecuador: ESPN 2 y Disney+
- Paraguay: ESPN 2 y Disney+
- Uruguay: ESPN 2 y Disney+
- Bolivia: ESPN 2 y Disney+
- Venezuela: ESPN 2 y Disney+
- México: Sky Sports y Sky+ y Izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV
Real Madrid vs Girona: pronósticos y cuotas de apuesta
Real Madrid parte como favorito para imponerse a Girona, de acuerdo a las principales casas de apuesta:
|Casas
|Real
|Empate
|Girona
|Te Apuesto
|1.35
|5.13
|8.75
|Inkabet
|1.32
|5.40
|8.80
|Apuesta Total
|1.34
|5.60
|9.00
|Betsson
|1.32
|5.40
|8.90
|Caliente
|1.33
|5.90
|8.30
Real Madrid vs Girona: alineaciones probables
Real Madrid: Andriy Lunin; Dani Carvajal, Eder Militao, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Jude Bellingham; Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.
Girona: Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Daley Blind, Álex Moreno; Axel Witsel, Fran Beltrán; Viktor Tsygankov, Iván Martín, Azzedine Ounahi; Abel Ruiz.
Real Madrid vs Girona: estadio
Estadio Santiago Bernabéu de Madrid
Real Madrid recibe a Girona en el estadio Santiago Bernabéu, histórico recinto del fútbol que se ubica en Madrid y que tiene capacidad para 83.186 espectadores.
No olvides revisar tu agenda deportiva
